Ligue 1: Le Bris pour succéder à Digard sur le banc de l'OGC Nice?

Exit Didier Digard, dont le départ n'a pas encore été officialisé: la direction de l'OGC Nice s'est penchée sur le dossier de son successeur. Le coach de Lorient Régis Le Bris plaît à une partie des dirigeants niçois.

Didier Digard a été informé ce dimanche qu'il ne serait plus à la tête de l'équipe première de l'OGC Nice à la reprise prévue le 3 juillet. En attendant l'officialisation de la nouvelle, les tractations ont débuté en coulisses pour lui trouver un successeur sur le banc des Aiglons. Florent Ghisolfi, directeur sportif, et Fabrice Bocquet, directeur général, militent pour la candidature de Régis Le Bris, qui intéresserait d'autres clubs, mais le dossier est loin d'être ficelé.

Le Bris: "Chaque chose en son temps"

Interrogé sur son futur après la victoire contre Strasbourg (2-1), l'entraîneur lorientais, récemment prolongé, est resté évasif, laissant planer le doute : "Il y a des discussions en ce moment… Je veux vraiment profiter de l’instant par rapport à tout ce qu’on a vécu et clôturer la saison de la meilleure des façons. Et ensuite on réfléchira à l’avenir dans les prochains jours. Chaque chose en son temps. Aujourd’hui, c’est le plaisir. Je n’irai pas plus loin pour l’instant."

Ineos aimerait un entraîneur plus expérimenté

Le nom de Régis Le Bris, prolongé avec tout son staff fin mars, est ressorti plusieurs fois ces dernières semaines à Nice, mais il ne fait pas l'unanimité. Le clan Ineos privilégierait un profil plus expérimenté au haut-niveau, à l'image de Graham Potter. Cette piste s'est néanmoins refroidie face aux intérêts de clubs anglais tels que Crystal Palace, Leeds et Leicester. Le duo Bocquet-Ghisolfi tenterait de convaincre le board niçois d'opter pour l'entraîneur qui vient de mener Lorient à la dixième place, juste derrière Nice, en produisant un jeu séduisant.