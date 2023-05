Nice: De Zerbi toujours ciblé, les pistes Haise et Le Bris se refroidissent

Dans sa recherche d'un nouvel entraîneur pour succéder à Didier Digard, l'OGC Nice aime toujours beaucoup le profil de Roberto De Zerbi, mais la mission semble compliquée. Les pistes menant à Franck Haise et Régis Le Bris, en revanche, sont moins probables.

L'OGC Nice a une liste d'entraîneurs potentiels longue comme le bras pour prendre la suite de Didier Digard la saison prochaine. Avec un coach qui ressort particulièrement : Roberto De Zerbi. L'Italien est très apprécié et ce n'est pas nouveau : son jeu séduisant attire l'oeil des dirigeants niçois depuis plusieurs saisons et des échanges avec Julien Fournier avaient été très bons l'an passé, avant que la piste Lucien Favre soit privilégiée.

Mais depuis ces contacts, De Zerbi a pris une autre dimension en Premier League. Il enflamme l'Angleterre à la tête de Brighton, qu'il pourrait amener en Coupe d'Europe la saison prochaine. Le souhait de l'attirer est toujours là mais les dirigeants niçois savent que la mission n'est simple. Il faudra être très convaincant pour le faire rejoindre le projet Ineos qui pour l'instant est difficilement lisible vu de l'extérieur. Le dénouement dans le rachat de Manchester United est attendu pour accélérer les choses.

Graham Potter est libre et plaît à Ineos

D'autres pistes sont aussi à l'étude, mais comme évoqué par Le 10 Sport, celles menant à Franck Haise et Régis Le Bris se sont refroidies dernièrement. Pour le premier, l'opération semble aussi compliquée que pour De Zerbi, et pour le second, son profil plaît à Florent Ghisolfi, le directeur sportif de l'OGC Nice, mais pas à Ineos, le propriétaire.

D'autres noms sont évoqués : Abel Ferreira et Paulo Fonseca. Ils sont respectivement en poste à Palmeiras et Lille mais les convaincre est jugé plus réaliste que les autres entraîneurs ciblés. Graham Potter, lui, plaît tout particulièrement à Ineos et il est libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Chelsea.

Thiago Motta est aussi évoqué, une idée de Jean-Claude Blanc, le directeur exécutif du club, qui a gardé de très bons rapport avec l'Italien depuis leur passage commun au Paris Saint-Germain. Mais aucun contact n'a encore été établi. Il reste finalement à savoir d'où viendra la décision finale, tant les idées viennent d'à peu près partout au sein de l'équipe dirigeante.