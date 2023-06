Mercato: Didier Digard ne sera plus l'entraîneur de Nice la saison prochaine

Comme annoncé par Nice-Matin et confirmé par RMC Sport, Didier Digard ne sera pas l'entraîneur de l'OGC Nice la saison prochaine.

Après la victoire face à Lyon lors la dernière journée de Ligue 1 ce samedi (3-1), Didier Digard avait "envie d'être fixé vite" concernant son avenir. "Mais je ne peux rien exiger, je ne connais pas le timing, même si on a un rendez-vous prévu pour faire le bilan. On ne m'a pas dit s'il en découlerait une prise de décision. Mais je suis très serein."

Moins de 24 heures plus tard, l'entraîneur du Gym déchante. Comme annoncé par Nice-Matin, et confirmé par RMC Sport, il ne sera plus le coach des Aiglons la saison prochaine. La décision a été actée par les dirigeants et a été annoncée à l'issue d'un rendez-vous avec Florent Ghisolfi, le directeur sportif. L'ancien milieu de terrain (36 ans) avait été promu coach de Nice en début d'année en remplacement de Lucien Favre.

Quatrième meilleur bilan en Ligue 1

11e de Ligue 1 au moment du départ du technicien suisse le 9 janvier, l'OGC Nice a finalement terminé à la 9e place. Didier Digard a dirigé 21 rencontres de championnat (10 victoires, 7 nuls et 4 défaites) et possède le 4e bilan sur la période. Sous la coupe de son ancien joueur, le Gym a également atteint les quarts de finale de la Ligue Europa Conference (élimination face à Bâle)