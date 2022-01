Manchester United: le clan Pogba dément une offre de prolongation XXL

Alors qu'il est en fin de contrat en juin 2022 avec Manchester United, l’avenir de Paul Pogba est attentivement scruté. Cette semaine, The Sun évoquait une offre de prolongation transmise au milieu de terrain par les Mancuniens. Une information démentie par un proche du Français, auprès du Daily Mail.

À l’image de Kylian Mbappé, Paul Pogba (28 ans) sera probablement un des noms qui ressortira le plus sur le marché des transferts cet été. Comme l'attaquant du PSG, le milieu de terrain sera en fin de contrat avec son club en juin 2022.

Vu sa situation contractuelle, il n’est pas impossible que Manchester United tente de prolonger son joueur. Selon The Sun, c’était chose faite avec une proposition d’environ 600.000 euros... par semaine. Une information démentie par un membre de l’entourage du Français, auprès du Daily Mail: "Pour clarifier les propos des médias, Paul ne s’est pas vu offrir un nouveau contrat au cours des derniers mois, peut-on lire ce samedi. Paul est entièrement concentré sur son rétablissement de sa blessure dans le but d’aider l’équipe dès que possible."

Rangnick: "Je ne dirais pas qu’il ne vaut pas la peine d’être gardé"

Si le montant évoqué par le Sun aurait fait de Pogba le joueur le mieux payé de Premier League, son avenir reste pour l’heure indécis. Blessé depuis le mois de novembre, le champion du monde ne serait pas de trop dans l’effectif de Ralf Rangnick.

Il y a quelques jours, l’entraîneur des Reds Devils avait été interrogé sur l’avenir de l’ancien de la Juventus: "Je ne dirais pas qu’il ne vaut pas la peine d’être gardé. Mais les joueurs doivent vouloir jouer pour un grand club comme Manchester United. Si un joueur ne veut pas jouer à Manchester United à moyen ou long terme, je ne pense pas que cela ait du sens de le convaincre de changer d’avis."