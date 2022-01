Mercato: Mbappé, Pogba, Dembélé... Ces joueurs libres de signer où ils veulent

Depuis ce samedi 1er janvier, les joueurs qui seront en fin de contrat en juin prochain peuvent négocier avec les clubs de leur choix. Kylian Mbappé, Paul Pogba, Ousmane Dembélé ou encore Luka Modric sont notamment concernés.

Il y a encore quelques années, le marché des joueurs libres était surtout peuplé de trentenaires en quête d’un dernier défi ou d’éléments habitués à jouer les seconds rôles. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. En fin de contrat dans six mois, de nombreuses stars peuvent dès ce samedi négocier avec n’importe quel club en vue de la saison prochaine. Cette tendance est nouvelle et différentes raisons peuvent l’expliquer. Il y a d’abord la crise du coronavirus et ses lourdes conséquences économiques. Certaines équipes ne peuvent plus se permettre de prolonger des cadres dont les salaires sont jugés trop importants. Parfois, ce sont aussi les joueurs qui refusent de rempiler, pour avoir les cartes en main au sujet de l’avenir et parce qu’ils ont aussi conscience qu’ils pourront négocier une belle prime à la signature au moment de signer ailleurs.

Plusieurs Français concernés

Il y aura donc de bonnes affaires à réaliser l’été prochain si les joueurs en fin de contrat ne prolongent pas dans leur club d’ici là. On pense évidemment à Kylian Mbappé. A 23 ans, le champion du monde choisira-t-il de rester au PSG ou filera-t-il à l’étranger sans rapporter la moindre indemnité de transfert au club de la capitale? Ce feuilleton commence à peine, avec le Real Madrid comme principal acteur. Autre dossier important: celui d’Ousmane Dembélé. Alors qu’il semblait proche d’étendre son bail avec le Barça, l’ancien Rennais se serait montré un peu trop gourmand lors des négociations sur son salaire. Et pour la presse espagnole, il n’y a plus aucune chance de le voir rester en Catalogne. Parmi les Français libres de s’engager où ils le souhaitent, n'oublions pas Hugo Lloris (Tottenham), Paul Pogba (Manchester United), Corentin Tolisso (Bayern Munich) ou encore Boubacar Kamara (OM). Que du beau monde.

En Ligue 1, Jason Denayer (OL), Randal Kolo Muani (FC Nantes), Reinildo (Lille) et Djibril Sidibé (Monaco) représentent des jolis coups à zéro euro. A l'étranger, un cador comme Chelsea risque de perdre gros puisque Thiago Silva, César Azpilicueta, Antonio Rüdiger et Andreas Christensen seront tous en fin de contrat en juin prochain.

Une liste non exhaustive des joueurs en fin de contrat en juin 2022: Kylian Mbappé (PSG), Paul Pogba (Manchester United), Paulo Dybala (Juventus Turin), Luka Modric (Real Madrid), Franck Kessié (AC Milan), Marcelo Brozovic (Inter Milan), Antonio Rüdiger (Chelsea), Lorenzo Insigne (Naples), Niklas Süle (Bayern), Andreas Christensen (Chelsea), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Andrea Belotti (Torino), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), Sardar Azmoun (Zénith Saint-Pétersbourg), Boubacar Kamara (OM), Alexandre Lacazette (Arsenal), Corentin Tolisso (Bayern Munich), César Azpilicueta (Chelsea), Hugo Lloris (Tottenham), André Onana (Ajax Amsterdam), Gareth Bale (Real Madrid)...