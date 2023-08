Mercato: à 36 ans, direction Vasco de Gama et le Brésil pour Dimitri Payet

Sans club depuis la fin de son histoire avec l'Olympique de Marseille il y a quelques semaines, Dimitri Payet s'est engagé pour deux ans avec le club brésilien de Vasco de Gama. A 36 ans, il s'offre le premier défi de sa carrière hors d'Europe.

On avait quitté Dimitri Payet en larmes, le 21 juillet, au moment d'annoncer la fin de son histoire avec l'Olympique de Marseille. On va le retrouver au Brésil, pays du football, où il est s'est engagé pour deux saisons avec Vasco de Gama, d'après les informations du journaliste italien Fabrizio Romano confirmées par RMC Sport.

"J'aimerais continuer à jouer au foot. J'ai envie de jouer, de retrouver du plaisir sur le terrain, tout simplement", avait glissé Dimitri Payet il y a trois semaines, aux côtés de Pablo Longoria. Mais pas à tout prix. Le Français aurait refusé des offres en France afin de ne pas évoluer dans un club concurrent de l'Olympique de Marseille.

Il rejoint le club de Romario, Bebeto ou Juninho

A 36 ans, il s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière, très différent de ce qu'il a connu jusqu'ici en Ligue 1 (Nantes, Saint-Etienne, Lille, Marseille) et en Premier League (West Ham). La saison passée, il avait disputé seulement 27 matchs toutes compétitions confondues, gêné par plusieurs pépins physiques et pas toujours considéré comme un titulaire indiscutable par Igor Tudor.

Vasco de Gama est le club emblématique des légendes Romario, Bebeto et Vava, où sont également passés Tostão, Sonny Anderson, Dunga, Juninho, Philippe Coutinho ou Nenê. L'équipe occupe toutefois la 17e place (sur 18) du championnat brésilien actuellement. Pour Dimitri Payet, c'est un défi sportif en plus d'une expérience qui sent fort le foot.