Mercato: Abdoul Ouattara "va signer son premier contrat professionnel à Strasbourg"

Après quelques tergiversations, le grand espoir strasbourgeois va finalement signer pro en Alsace.

C’est une décision qui a causé quelques remous au centre de formation de Strasbourg ces derniers jours. Alors qu’il devait signer son premier contrat professionnel avec le RCSA le 16 mai dernier, Abdoul Ouattara a fait machine arrière en demandant plus de temps et de nouvelles négociations.

Pour RMC Sport, Lazeni Ouattara, le papa du milieu de terrain a tenu à réagir à cet imbroglio: "J’ai vu beaucoup de choses passer dans la presse sur Abdoul ces derniers jours et sur cet épisode. C’est un choix de la famille de ne pas signer le contrat qu’on nous a proposé. On a voulu revoir quelques points avec François (Keller, le directeur du centre de formation)."

"On finira par trouver une solution car Abdoul veut jouer à Strasbourg"

La famille du joueur, né en 2005, a estimé que le contrat, initialement accepté, n’était pas en lien avec ce qui était accepté par les autres joueurs du centre de formation. De là, à remettre en cause son avenir en Alsace ? "Non, assure son père. Abdoul veut jouer au Racing, à la Meinau… Il va signer à Strasbourg, il faut juste qu’on arrive à finaliser certains points. On finira par trouver une solution car Abdoul veut jouer à Strasbourg. Il y a un staff professionnel qui lui donne beaucoup de confiance, c’est le plus important pour moi."