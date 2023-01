Mercato: accord entre Chelsea et l'OL pour Malo Gusto, prêté à Lyon pour la fin de saison

Info RMC Sport - Chelsea et l'OL sont tombés d'accord pour le transfert de Malo Gusto. Le latéral va signer chez les Blues mais terminera la saison à Lyon, prêté jusqu'en juin.

Accord entre Chelsea et Lyon pour le transfert de Malo Gusto. L'arrière droit lyonnais va signer en Angleterre puis sera prêté dans la foulée à l'OL jusqu’à la fin de la saison. Le montant de l'opération n’a pas filtré. Les Blues qui ont déjà recruté le Monagasque Benoît Badiashile cet hiver, s'était déjà mis d'accord avec le joueur de 19 ans. Le latéral droit était aussi la cible de Manchester United.

Interrogé ce vendredi en conférence de presse sur l'avenir de Malo Gusto et Rayan Cherki (qui serait courtisé par le PSG), Laurent Blanc s'était montré plutôt ferme sur ces deux dossiers : "Dès que je perds des joueurs que je veux conserver, cela ne me plaît pas. On veut garder nos meilleurs joueurs. Après s'ils sont approchés par de grosses écuries avec des propositions qui font tourner la tête il faut le comprendre. Mais il faut être pragmatiques et faire preuve d'autorité. Des garanties ? Oui, mes dirigeants m'ont dit que les deux finiraient la saison avec Lyon", avait conclu le coach de l'OL.