Mercato: accord total attendu dans les 48h pour Vitinha au PSG

Proche du PSG depuis plusieurs jours, le milieu offensif du FC Porto Vitinha est en passe de débarquer dans la capitale. Selon nos informations, de nouvelles négociations sont prévues ce mercredi et jeudi pour le paiement de la clause libératoire.

Vitinha parisien avant la fin juin ? Selon les informations de RMC Sport, de nouvelles négociations entre le PSG et le FC Porto auront lieu ce mercredi et jeudi pour le paiement de la clause libératoire du milieu de terrain portugais, sous contrat avec le club portugais jusqu'en 2024. Un accord total est attendu dans les 48 prochaines heures.

"Nous avons reçu une offre concrète d’une montant considérable pour Vitinha que nous n’avons pas acceptée, nous nous en remettons à sa clause libératoire (estimée à 40 millions d'euros, ndlr)", avait récemment indiqué le président du FC Porto.

"Nous sommes face à un grand joueur"

Le milieu de terrain âgé de 22 ans est considéré comme un futur grand à son poste, comme l'affirmait la légende portugaise Deco dans une interview pour A Bola en février 2022 : "J'y vois un authentique crack, un joueur au potentiel énorme, qui est déjà une référence dans son équipe. (...) Il lit le jeu comme personne, avant tout le monde, et anticipe les situations. Nous sommes face à un grand joueur."

Sergio Conceição, entraîneur du FC Porto et ancien coach du FC Nantes abonde lui aussi en ce sens dans une intervew pour Sport TV en mars 2022: "Il s'est développé de manière fantastique, surtout quand il n'a pas le ballon. (...) Il me semble être un milieu de terrain complet. C'est l'un des joueurs qui récupère le plus de ballons, c'est l'un des joueurs les plus défensifs. Si nous combinons cela avec sa qualité technique, nous avons un joueur qui remplit le terrain."