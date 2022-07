Mercato: accord total entre le Bayern et la Juventus pour le transfert de De Ligt

Selon les médias italiens, le Bayern aurait formulé une nouvelle offre à la Juventus pour son défenseur de 22 ans Matthijs de Ligt. Le montant serait de 80 millions d'euros bonus compris et se rapprocherait donc des exigences de la Vieille Dame, qui aurait accepté.

Quelques heures seulement après avoir trouvé un accord avec le Barça pour le transfert de Robert Lewandowski, le Bayern relance son intérêt pour le défenseur de la Juventus Matthijs de Ligt. Selon de multiples sources italiennes et allemandes, une nouvelle offre de 70 millions d'euros (hors bonus) aurait été soumise par les Bavarois à la Vieille Dame, qui aurait été acceptée.

Une offre de 80 millions acceptée

L'offre proposerait 10 millions de bonus supplémentaires et se rapprocherait donc des 90 millions bonus inclus voulus initialement par la Juve. Le défenseur de 22 ans avait d'abord approuvé les termes d'un contrat de cinq ans jusqu'en 2027, et ce même contrat aurait finalement été accepté par les deux clubs, qui aurait été en contact continue tout au long de la journée dans le but de finaliser l'accord.

Le Bayern souhaitait parvenir à un accord verbal avec les Bianconeri d'ici ce soir, puis officialiser l'affaire entre lundi et mardi.

Oliver Kahn, président du Bayern Munich, avait précédemment indiqué que des discussions étaient en cours avec le défenseur néerlandais. "Nous avons en effet parlé avec De Ligt. Nous devons voir comment cela évolue. Il veut venir", a déclaré Kahn.

Trois options pour lui succéder

Après trois saisons passées en Italie, Matthijs de Ligt va donc quitter la Serie A. La Juventus avait payé plus de 85 millions d'euros à l'Ajax en 2019. En Italie, l'international néerlandais a remporté une fois le titre national, une fois la coupe d'Italie et une fois la supercoupe d'Italie.

La Juventus aurait même déjà commencé à travailler plus intensivement sur un éventuel remplaçant, avec trois noms suivis par la direction piémontaise. Les Bianconeri auraient déjà pris contact avec Villarreal concernant Pau Torres.

Les Juventini suivraient également assiduement le défenseur brésilien du Torino Gleison Bremer, et selon la Sky, la journée de lundi pourrait être clé dans la négociation entre les deux clubs turinois. Le défenseur d'Arsenal Gabriel Magalhaes pourrait également interessé la Juve, puisque le prix fixé par les Gunners ne serait que de 40 millions d'euros.