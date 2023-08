Mercato: Alexandre Mendy a un accord avec Grenade

Malgré sa prolongation récente à Caen, Alexandre Mendy suscite toujours de l'intérêt. Selon nos informations, l'attaquant international bissaoguinéen a un accord avec Grenade, en Liga. Reste à savoir comment le Stade Malherbe va réagir.

Le 8 juillet dernier, le Stade Malherbe Caen annonçait avec joie la prolongation de son attaquant Alexandre Mendy (29 ans) jusqu’en 2026. Mais un mois et demi plus tard, et alors que le mercato d’été touche à sa fin, l’avenir de l’international bissaoguinéen reste incertain.

Selon nos informations, le joueur a aujourd’hui un accord avec Grenade, actuel 14e de Liga. Le club andalou devrait faire une première offre à hauteur de 4,5 millions d’euros à Caen.

Plusieurs offres refusées

Comment vont réagir les dirigeants normands ? C’est la question. Avant la prolongation de Mendy, Caen avait refusé des offres de Saint-Etienne et de l’Arabie saoudite. Le Stade Malherbe a également rejeté une offre plus récente de Lecce (trois millions d’euros plus un de bonus).

Le président Olivier Pickeu a toujours eu une confiance totale en Mendy. L’entraîneur Jean-Marc Furlan aimerait lui aussi le conserver, et l’attaquant, malgré l’accord avec Grenade, reste reconnaissant et n’ira sans doute pas au bras de fer. Autant dire que les prochains jours s’annoncent chauds.