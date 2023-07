Mercato: Alexandre Mendy (Caen) courtisé par l'Arabie Saoudite, qui s'apprête à dégainer une offre

Le buteur du Stade Malherbe de Caen vient d'enchaîner une deuxième saison à plus de 15 buts avec le club normand.

L’Arabie saoudite lorgne aussi en Ligue 2. Selon nos informations, le club d’Al Taï est prêt à faire une offre pour s’attacher les services du Caennais Alexandre Mendy (29 ans), qui vient d’enchaîner une deuxième saison prolifique avec le Stade Malherbe (21 buts, 6 passes décisives en 39 matches, toutes compétitions confondues). Saint-Etienne est également sur la piste de l’ancien attaquant de Bordeaux. Les Verts ne lâchent pas sur ce dossier. Caen va transmettre une troisième offre de prolongation à Mendy dans les 48 heures.

Le projet en Arabie saoudite est intéressant financièrement pour le joueur. La perspective de jouer dans un championnat qui compte des grands attaquants comme Karim Benzema ou Cristiano Ronaldo est pour le moins alléchante. Saint-Étienne a de son côté l’avantage de proposer un jeu attrayant et de représenter un club mythique du football français, dont la légende a pu nourrir l’imaginaire du joueur. Alexandre Mendy peut aussi miser sur la stabilité avec un projet sur le long terme comme celui que lui propose Caen.

"Je suis bien ici"

Alexandre Mendy, auquel il reste une année de contrat à honorer en Normandie, évoquait les discussions à venir dès le mois d'avril chez nos confrères de France Bleu: "Honnêtement, j'ai un représentant qui s'occupe de ça. Il sait ce que je veux (...) Il sait que je suis bien ici mais comme attaquant qui fait deux bonnes saisons d'affilées, il y aura sûrement des convoitises. Il faudra réfléchir calmement. Tous les aspects sont importants. La stabilité que j'ai trouvé ici va être prise en compte pour moi et ma famille. Mes enfants et ma femme se sentent bien ici et après plein de paramètres entrent en jeu."