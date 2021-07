Ligue 2: Mendy cartonne déjà avec Caen, Adli prend rouge avant un probable départ de Toulouse

Pour la première journée de la saison de Ligue 2, Caen a largement battu Rodez (4-0) sur un triplé d'Alexandre Mendy, 3-0 pour le Paris FC à Grenoble. Touloue débute par un nul contre l'AC Ajaccio (2-2).

Joli total de buts pour la première journée de la saison de Ligue 2 ce samedi. Avec déjà des cartons: celui de Caen face à Rodez (4-0) notamment, avec un triplé d'Alexandre Mendy. L'attaquant de 27 ans a ouvert le score dès la deuxième minute, claquant ses trois réalisations en 38 minutes de jeu. Steve Shamal a alourdi la note en fin de rencontre. A noter, les premières minutes d'Enzo Zidane avec Rodez.

Gros score aussi pour le Paris FC, qui s'est imposé 3-0 sur le terrain de Grenoble, avec des buts de Gaëtan Laura et de Moustapha Name, ainsi qu'un csc de Perez. Auxerre entame l'exercice par un succès sur la pelouse d'Amiens (2-1). Même score en faveur de Pau, qui arrache les trois points dans les derniers instants de sa rencontre face à Nancy.

Adli, un rouge pour partir?

Match à suspense entre Toulouse, reparti au combat en deuxième division après son barrage perdu et frustrant contre Nantes, et l'AC Ajaccio. Score de parité 2-2 et des regrets. Avec un carton rouge dans les dernières minutes pour Amine Adli... qui a peut-être disputé ses dernières minutes avec les Violets, lui qui est en instance de départ comme l'a confirmé Damien Comolli sur RMC.

Les résultats de la première journée:

Bastia-Nîmes: 1-1

Caen-Rodez: 4-0

Grenoble-Paris FC: 0-3

Pau-Nancy: 2-1

Toulouse-AC Ajaccio: 2-2

Amiens-Auxerre: 1-2

Dunkerque-Quevilly: 1-1

Le Havre-Guingamp: 0-0

Valenciennes-Niort: 0-0