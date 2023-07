Mercato: après avoir signé Roberto Firmino, Al-Ahli voudrait Sadio Mané

Après la signature de Roberto Firmino ce mardi à Al-Ahli, les dirigeants saoudiens souhaiteraient désormais recruter Sadio Mané selon le journaliste spécialisé Fabrizio Romano. Les deux joueurs ont été coéquipiers à Liverpool entre 2016 et 2022.

L'Arabie saoudite a pour ambition de réunir Roberto Firmino et Sadio Mané. Ce mardi, le club d'Al-Ahli a d'ores et déjà officialisé la signature de l'attaquant brésilien. Désormais, les dirigeants du club saoudien aimeraient récupérer l'international sénégalais du Bayern Munich selon le journaliste Fabrizio Romano.

Une première saison "très compliquée" en Bavière

D'autres clubs saoudiens suivraient aussi la situation de Sadio Mané. Recruté pour 32 millions d'euros par le Bayern Munich en provenance de Liverpool l'été dernier, le joueur de 31 ans a connu de son propre aveu une première saison "très compliquée", perturbée notamment par une blessure au péroné.

Pour autant, Sadio Mané a annoncé ces derniers jours sa volonté de "relever le défi" de s'imposer en Bavière. Sous contrat jusqu'en juin 2025, Mané pourrait néanmoins être poussé vers la sortie par ses dirigeants. Outre une relation difficile avec Julian Nagelsmann, remplacé depuis par Thomas Tuchel, l'attaquant a eu une vive altercaiton avec son coéquipier Leroy Sané.

Pour rappel, Sadio Mané et Roberto Firmino ont été coéquipiers entre 2016 et 2022 à Liverpool, où les deux hommes ont conquis ensemble plusieurs trophées dont la Ligue des champions en 2019 et la Premier League en 2020. Troisième larron du trio, Mohamed Salah joue encore à Anfield, où il dispose d'un contrat jusqu'en 2025.