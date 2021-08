Mercato: après l’arrêt des négociations, quel est l’état d’esprit de Mbappé ?

Le mercato s’achèvera ce mardi et il est désormais très probable que la fenêtre estivale se termine sans départ de Kylian Mbappé, qui devrait rester au PSG. Selon nos informations, l'attaquant de 22 ans s’est fait à l’idée de rester à Paris, alors que le Real Madrid a mis un terme aux discussions avec le club de la capitale.

Les heures passent et l’avenir de Kylian Mbappé se précise assez nettement. Le futur de l’attaquant parisien, pourtant désireux de rejoindre le Real Madrid cet été, s’inscrit de plus en plus au Paris Saint-Germain. Le champion du monde 2018 a pris acte de la fin des négociations annoncées par le Real Madrid, qui avait formulé une offre de 180 millions d’euros afin de racheter sa dernière année de contrat.

Une proposition jugée insuffisante par le PSG. Résigné, Kylian Mbappé respecte et accepte la décision de son club. Actuellement à Clairefontaine avec l’équipe de France, l'attaquant de 22 ans se prépare désormais à disputer ce qui pourrait être son ultime saison avec le club de la capitale.

Mbappé n'a rien laissé filtrer de ses intentions

Jusqu’à maintenant, et même dans les moments les plus chauds de ce marché des transferts complètement fou, quand Madrid retenait son souffle, et que l'émission El Chiringuito déclenchait une horloge censée décompter les heures restantes avant sa signature au Real Madrid, sûre de son fait, Kylian Mbappé s’est toujours comporté avec beaucoup de professionnalisme sur les pelouses de Ligue 1. En respectant le PSG, avec des performances individuelles remarquables lors des premières journées de Ligue 1, à l'image de son doublé dimanche au Stade de Reims (0-2).

Deux buts qu’il a fêtés avec le sourire, à l'heure de disputer ses premières minutes aux côtés de Lionel Messi, la recrue phare du mercato parisien. En attendant une confirmation définitive avec la fin du mercato (ce mardi à minuit), le rêve de voir Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar sur la même pelouse durant au moins une saison est en passe de devenir réalité. Il s'agira d'en profiter car le Real compte bien revenir à la charge pour tenter d'enrôler le surdoué de Bondy librement l'été prochain. Paris, de son côté, espére toujours le convaincre de prolonger.