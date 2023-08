Mercato: après son aventure en Belgique, Slimani signe à Coritiba au Brésil

Auteur d'une dernière bonne saison à Anderlecht où il a inscrit 8 buts en 10 au sein du championnat belge, Islam Slimani a décidé de relever un nouveau défi. Le buteur algérien s'est engagé jusqu'en décembre 2024 avec Coritiba au Brésil.

L'attaquant international algérien Islam Slimani (35 ans) est arrivé mercredi au Brésil où il a signé jusqu'au 31 décembre 2024 avec Coritiba, qui lutte pour se maintenir en première division, a annoncé le club.



Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Algérie (42 réalisations en 94 matches), Slimani, 35 ans, a été acclamé par environ 700 supporters à son arrivée mercredi matin à l'aéroport de Curitiba, dans le sud du Brésil. L'Algérien jouait pour Anderlecht la saison dernière. Il a marqué neuf buts en 16 matches de championnat et d'Europa Conference League, mais il n'a pas renouvelé son contrat avec le club belge.

"Je veux écrire l'histoire de Coxa"

Après ses débuts au CR Belouizdad en Algérie, Slimani a beaucoup voyagé: au Sporting Portugal (2013-2016), à Leicester (2016-2018), Fenerbahçe (2018-2019), Monaco (2019-2020), Lyon (2021-2022) puis à nouveau quelques mois au Sporting et à Brest (2022-2023).

Sur le site officiel du club, Slimani a partagé ses ambitions et sa joie de relever ce nouveau challenge: "Je suis entré dans l'histoire avec ces couleurs, le vert et le blanc font partie de ma vie. Curitiba est une ville où j'ai été très heureux, j'ai marqué en Coupe du monde (...) Je veux écrire l'histoire de Coxa." Coritiba vient de subir quatre défaites consécutives en championnat du Brésil, la dernière en date contre le Flamengo (3-2 le weekend dernier) et traîne à l'avant-dernière place du classement.