Mercato: Brest attendait "beaucoup plus" de Slimani, parti à Anderlecht

Revenu l’été dernier en France, plus précisément à Brest pour se relancer après une dernière expérience compliquée au Sporting Portugal, Islam Slimani a plié ses bagages cet hiver pour rejoindre Anderlecht. Le directeur sportif brestois Gregory Lorenzi a parlé de ses regrets sur le court passage du buteur algérien.

Un petit tour et puis s’en va, voilà comme définir la courte expérience d’Islam Slimani à Brest. Après une dernière expérience contrastée au Sporting Portugal, le buteur pensait se relancer en rejoignant les Brestois lors du dernier mercato estival. Cinq mois plus tard, le constat est décevant avec un seul but en 16 matchs de Ligue 1.

Plus vraiment indiscutable depuis le retour de Steve Mounié, Slimani a donc choisi de plier ses bagages et de tenter l’expérience à Anderlecht en Belgique. Parti dans les dernières heures du mercato hivernal, l’ancien Lyonnais ne laissera pas un souvenir impérissable aux Brestois.

Auprès de L’Equipe, le directeur sportif Gregory Lorenzi a reconnu que l’expérience Slimani est loin d’être une réussite: "On attendait beaucoup plus d'Islam au vu de son expérience... Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Peut-être que l'on ne correspondait pas à ses attentes non plus."

Les coulisses d’un départ imprévu

Malgré la perte de son statut de titulaire, un départ de Slimani n’était pas vraiment envisagé par la direction bretonne. C’est dans les derniers instants du mercato que Lorenzi reçoit un appel qui va précipiter le transfert de l’attaquant: "Mardi soir, j'ai reçu un coup de fil à 22h. On était en train de terminer nos derniers documents. Et on m'appelle pour me dire qu'il y avait une possibilité de transfert pour Slimani. Je dis pourquoi pas mais ça dépend du joueur. On me dit: 'le joueur veut partir'."

Connaissant les envies d’ailleurs de son joueur, le dirigeant ne s’oppose pas à un départ, et l’opération se boucle assez rapidement: "Une demi-heure après, Islam est arrivé au bureau et on a fait les papiers pour lui permettre de partir. Mais il n'a jamais été question de résiliation." Pour le remplacer, l’équipe classée à la 15e place peut maintenant compter sur l’expérience d’un Loïc Rémy qui a signé jusqu’à la fin de la saison.