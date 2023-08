Mercato: après une année galère à l'AC Milan, Tiémoué Bakayoko rebondit à Lorient

Libéré par Chelsea après un prêt où il n'a quasiment pas joué à l'AC Milan la saison dernière, le milieu français Tiémoué Bakayoko a choisi Lorient pour se relancer.

Il avait été annoncé à l’OL en janvier dernier. Sept mois plus tard, c’est finalement en terre bretonne qu’il va tenter de relancer une carrière au point mort. A 29 ans, laissé libre par Chelsea il y a quelques semaines, Tiémoué Bakayoko a choisi de s’engager avec Lorient pour les deux prochaines saisons.

Un renfort d’expérience pour le groupe de Régis Le Bris, qui a bien démarré la saison avec deux nuls face à Paris (0-0) et Nice (1-1), puis une large victoire contre Lille (4-1). Bakayoko, lui, sort d’une année galère. Prêté à l’AC Milan, il n’a eu droit qu’à trois petites apparitions toutes compétitions confondues sous les ordres de Stefano Pioli, pour un total de… trente-neuf minutes.

Il n'a plus joué depuis avril

Formé et révélé du côté du Stade Rennais, il avait rejoint l'AS Monaco en 2014. Devenu champion de France sur le Rocher, il avait ensuite été cédé à Chelsea pour 40 millions d'euros à l'été 2017. Jamais parvenu à s'imposer chez les Blues, il a enchaîné les prêts : AC Milan, Monaco, Naples et encore AC Milan. International français (une sélection), il n'est plus apparu sur un terrain depuis le 2 avril et aura sans doute besoin d'un peu de temps pour retrouver le rythme.

"C’est une grande satisfaction pour moi de retrouver la Ligue 1 au sein d’un club comme le FC Lorient qui se montre ambitieux dans son jeu et dans ses perspectives futures, explique-t-il dans un communiqué. Son début de saison est à l’image de ce qu’il souhaite mettre en place avec un coach que j’ai connu en U19 Nationaux à Rennes. Il me tarde de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et le public du stade du Moustoir qui, d’après ce que j’ai aperçu, soutient fortement son équipe !"