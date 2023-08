EN DIRECT - Mercato: l'arrivée de Barcola au PSG ne fait pas l'unanimité

Encore deux jours avant la fin du mercato estival dans les principaux grands championnats européens. A l'image du Paris Saint-Germain ou de l'Olympique de Marseille, les clubs français n'ont pas encore bouclé leur recrutement et vont aussi profiter du sprint final pour se libérer de certains joueurs en leur trouvant un nouveau point de chute. En Ligue 1 comme ailleurs, attention aux tristement célèbres panic buys qui pourraient encore pousser des équipes à dépenser des fortunes. Toutes les infos et rumeurs sont à retrouver en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport

RMC Sport