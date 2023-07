Mercato: Arsenal annonce l'arrivée de Declan Rice pour un montant record

L'international anglais Declan Rice a été recruté par Arsenal, a annoncé samedi le club de Londres, officialisant un transfert record dans le football anglais évalué par les médias à 105 millions de livres (un peu plus de 122 millions d'euros).

Un peu plus de 122 millions d'euros. C'est le montant estimé du transfert de Declan Rice à Arsenal, qui est désormais officiel. Le milieu de terrain anglais de 24 ans quitte West Ham, où il a débuté sa carrière en 2017 et remporté la Ligue Europa Conférence en fin de saison. Les Gunners, dauphins de Manchester City la saison dernière en Premier League, n'ont pas précisé la durée du contrat ni le montant du transfert.

Il efface le record de Nicolas Pépé

Si les 105 millions de livres avancés par les médias sont avérés, son transfert efface deux records: celui du plus gros transfert entre clubs anglais (Jack Grealish avait été transféré à l'été 2021 d'Aston Villa à Manchester City pour 100 millions de livres) et celui du plus gros transfert réalisé par Arsenal - 72 millions de livres (80 millions d'euros) pour l'Ivoirien Nicolas Pépé en 2019, qui n'avait pas réussi à s'imposer au sein de l'équipe londonienne.



Courtisé par de nombreux clubs, au lendemain de la victoire des Hammers en finale de la Ligue Europa Conférence, Declan Rice a "été capitaine d'une très bonne équipe de West Ham et, comme nous l'avons tous vu, il a récemment remporté un trophée européen. La responsabilité et le rôle qu'il a assumés ont été très impressionnants et nous sommes vraiment ravis qu'il nous rejoigne", s'est félicité l'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta, cité sur le site du club.



Declan Rice, qui a fait ses débuts professionnels à l'âge de 18 ans à la toute fin de la saison 2016-17, compte 43 sélections en équipe d'Angleterre.