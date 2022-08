Mercato: Arsenal s'intéresse à Pino et pourrait le recruter à prix réduit

Selon le Daily Mail, les Gunners suivent de près l'ailier de Villarreal, Yéremi Pino, et pourraient bientôt formuler une offre. Celle-ci pourrait être bien en deçà de la clause de libération du joueur, estimée à 80 millions d'euros, mais le board du Sous-Marin jaune, en proie à des difficultés financières, pourrait répondre favorablement.

Après Fabio Vieira, Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko, Matt Turner et Marquinhos, les Gunners seraient sur le point d'ajouter un sixième nom à leur tableau de chasse dans ce mercato estival.

À en croire le Daily Mail ce mercredi, Arsenal serait intéressé par l'ailier de Villarreal Yéremi Pino et même tout proche d'un accord. Une offre de 33 millions de livres (39 millions d'euros) aurait été formulée pour l'international espagnol (quatre sélections), sous contrat avec le club espagnol jusqu'en 2027. Une offre, surtout, bien loin du montant de la clause de libération de la jeune pépite de la Roja, estimée à 67,5 millions de livres (80 millions d'euros).

Pino bradé par Villarreal pour pouvoir (enfin) recruter lors du mercato ?

Pour autant, le board du Sous-Marin jaune pourrait être contraint d'accepter une telle proposition pour résoudre les problèmes financiers du club. Si Villarreal s'attendait davantage à voir partir ses joueurs phares tels que Pau Torres ou Arnaut Danjuma, il n'en a rien été pour le moment et les offres ne se bousculent pas au portillon.

La vente de Yéremi Pino pourrait permettre à Unai Emery et ses dirigeants de lancer enfin leur mercato, eux qui n'ont enregistré pour le moment que trois arrivées, celles de Kiko Femenia (980 000 euros), Pepe Reina (libre) et José Luis Morales (libre). Pas de quoi satisfaire les ambitions du club, demi-finaliste de la dernière Ligue des champions.

Un temps dans le viseur de Liverpool, Pino a réalisé une belle saison 2021-2022 avec pas moins de 40 matchs au compteur pour sept buts et quatre passes décisives toutes compétitions confondues. Il a également connu sa première cape avec la sélection espagnole lors d'un match de Ligue des nations face à l'Italie le 6 octobre 2021, et figure parmi la liste du Golden Boy 2022. En quête d'un renfort sur l'aile gauche après l'échec dans le dossier Raphinha, Mikel Arteta tiendrait là sa pépite pour venir rajeunir encore un peu plus l'effectif le moins âgé de Premier League (23,9 ans).