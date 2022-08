Arsenal: "Il est prêt", "Un jeune Rio Ferdinand", Saliba les a tous conquis

De retour d’un prêt très convaincant à l’Olympique de Marseille, William Saliba a connu sa première titularisation de la saison avec Arsenal, à l’occasion du match d’ouverture contre Crystal Palace, gagné par les Gunners (0-2). Désigné homme du match, le défenseur a impressionné les consultants anglais et son entraîneur Mikel Arteta.

Après des années d’attente, William Saliba (21 ans) est enfin devenu un élément qui devrait s‘imposer au sein de la charnière centrale d’Arsenal. Arrivé à prix d’or en provenance de Saint-Etienne en 2020, le défenseur a vu sa progression être freinée par un manque de temps de jeu. Afin de s’aguerrir, le Français a multiplié les prêts à l’OGC Nice et à l’Olympique de Marseille.

Devenu international français, c’est plein de confiance que Saliba est revenu chez les Gunners. Pour le premier match de Premier League face à Crystal Palace, le joueur de 21 ans a été titularisé aux côtés de Gabriel et Ben White. Preuve de sa belle performance, l’ancien de Saint-Etienne a été nommé homme du match. Avec 67% de duels gagnés, 6 dégagements, 7 récupérations et des passes précises à 94%, Saliba n’a pas manqué l’occasion de profiter de la chance offerte par Mikel Arteta et de probablement assurer sa place dans le onze de départ.

Arteta: "Il est prêt"

L’entente entre Arteta et Saliba n’a pas toujours été au beau fixe. En 2021 au moment de son prêt à Nice, le Français regrettait que le technicien espagnol ne lui laisse pas l’occasion de montrer qu’il avait les capacités pour s’imposer à Arsenal: "Le coach m’a jugé sur deux matchs et demi. J’aurais préféré qu’il me fasse encore jouer pour que je prenne le rythme, mais non, il m’a dit que je n’étais pas prêt. J’aurais souhaité qu’il me donne une chance", avait-il confié dans l’émission Top of the foot sur RMC.

Aujourd’hui, la donne est différente et Arteta est enclin à compter sur Saliba. Après le succès acquis ce vendredi (0-2), l’Espagnol a été clair et net sur le cas de son joueur: "Il a maintenant prouvé qu’il est prêt." Tout en se montrant élogieux sur la performance de l’international: "On ne voit pas vraiment quelqu’un de 21 ans en Premier League contre des adversaires physiques, avec ce sang-froid, ce calme et cette présence." Des mots éloignant encore plus Saliba d’un retour à Marseille.

"Il m’a fait penser à un jeune Rio Ferdinand"

Il n’y a pas que Arteta et les supporters d’Arsenal qui ont été épatés par la performance de Saliba. Au micro de Sky Sports, les consultants et anciens défenseurs Jamie Carragher (Liverpool) et Gary Neville (Manchester United) ont grandement apprécié la solidité affichée par le Français. À tel point que l’ancien latéral des Red Devils a effectué une comparaison très flatteuse avec une légende des Mancuniens: "J’ai été très impressionné par Saliba. Il m’a fait penser à un jeune Rio Ferdinand."

Un sacré éloge compte tenu de la carrière effectuée par le défenseur anglais et la trace qu’il a laissé au sein du championnat anglais. Si Carragher ne s’est pas prêté au jeu des comparaisons, l’ancien des Reds trouve "qu’il a été très bon et a fait honneur à son rôle." De bon augure pour la suite, d’autant que la Coupe du monde arrive dans les prochains mois.