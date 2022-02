Villarreal: à 19 ans, Pino entre déjà dans l'histoire de la Liga avec un quadruplé

Auteur d'un quadruplé avec Villarreal face à l'Espanyol Barcelone ce dimanche (5-1), Yeremi Pino (19 ans) est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Liga à inscrire quatre buts dans un même match.

Un match historique. Si la rencontre entre Villarreal et l'Espanyol était loin d'être l'affiche la plus attrayante de la 26e journée de Liga, Yeremi Pino s'est chargé de la rendre inoubliable pour les supporters du sous-marin jaune. A 19 ans et 130 jours, l'ailier droit a inscrit un quadruplé en 53 minutes lors du très large succès face à l'Espanyol (5-1). La performance est d'autant plus belle que l'international espagnol a battu plusieurs records ce dimanche à l'Estadio de la Ceramica.

Le festival de Pino a débuté dès le quart d'heure de jeu. Sur un centre botté du pied gauche d'Estupinan, l'ailier d'1,72m s'est élevé plus haut que tout le monde pour pousser le ballon au fond des filets de Diego Lopez, dont l'après-midi ensoleillée a vite tourné au cauchemar.

Dans l'histoire de Villarreal et de la Liga

Après la tête, c'est du pied gauche que Yeremi Pino a inscrit le deuxième but de son équipe, après un cafouillage dans la défense barcelonaise. Le joueur de Villarreal a remis le couvert juste avant la pause en profitant d'une frappe contrée d'Etienne Capoue pour marquer son premier triplé en Liga. Une performance exceptionnelle pour celui qui n'avait inscrit que deux buts en 24 matchs de championnat cette saison.

A la pause, l'international espagnol rentrait déjà dans l'histoire du top 5 européen en devenant le plus jeune à inscrire un triplé à la pause depuis Ousmane Dembélé avec Rennes (18 ans, 296 jours) face à Nantes en 2016. Mais Pino ne s'est pas arrêté en si bon chemin en ajoutant un quatrième but devant un Diego Lopez médusé, qui n'avait jamais encaissé quatre buts d'un même joueur dans sa carrière.

En revanche, l'ailier a assisté de loin au cinquième et dernier but de son équipe inscrit par Boulaye Dia, venu conclure la belle après-midi de Villarreal (5-1). Ce dimanche 27 février est à marquer d'une pierre blanche pour Yeremi Pino, qui est devenu le plus jeune joueur à inscrire un quadruplé pour le sous-marin jaune mais aussi en Liga. Cette victoire éclatante permet aux hommes d'Unai Emery de se rapprocher à trois points du Barça, qui reçoit Bilbao à 21 heures.