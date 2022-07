Mercato: Balotelli courtisé par Sion et Valence

Annoncé du côté de Sion, Mario Balotelli pourrait se retrouver sous le soleil de Valence. Ce serait le souhait de l'entraîneur du club espagnol, Gennaro Gattuso.

Mario Balotelli entre Sion et Valence. Après plusieurs saisons en demi-teinte depuis son départ de Nice en 2018, "Super Mario" semble s'être relancé du côté de la Turquie. A Adana Demirspor, l'ancien attaquant de l'OM a réussi une saison plus que convaincante avec 18 buts et 4 passes décisives en 31 matchs. Seule ombre au tableau, ses dix cartons jaunes, un chiffre dans les standards de l'ancien joueur de la Nazionale.

Ses performances attirent les courtisans. Christian Constantin, dirigeant du FC Sion, a confirmé l'existence de discussions avec l'entourage du joueur, et le joueur lui-même: "On discute depuis plusieurs semaines avec Balotelli, a confirmé le dirigeant pour La Tribune de Genève. C'est plus l'émotion qu'uniquement l'argent qui peut le convaincre. Si je parviens à amener Balotelli, cela me change quand même la dimension de l'équipe", a confié le dirigeant.

Mais le FC Sion ne serait plus le seul prétendant pour accueillir Mario Balotelli. Sport Italia rapporte ce vendredi matin que l'entraîneur italien Gennaro Gattuso souhaite attirer l'attaquant du côté de Valence. Un contact devrait même être pris entre les deux hommes. Le média précise que la destination la plus probable reste le FC Sion, beaucoup plus avancé sur le dossier. Reste à voir si Valence parviendra à inverser la tendance.