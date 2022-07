Mercato: Bamba Dieng poussé vers la sortie par l’OM?

Non utilisé lors des deux derniers matchs amicaux de l’OM et rétrogradé dans la hiérarchie des attaquants, Bamba Dieng (22 ans) est poussé vers la sortie alors que le joueur compte rester.

La belle histoire de Bamba Dieng (22 ans) à l’OM semble se gripper. L’attaquant sénégalais, lancé en 2021 et auteur d’une dernière saison prometteuse (8 buts en 36 matchs), n’a pas été utilisé lors des deux derniers matchs amicaux de Marseille. Il est resté sur le banc contre Middlesbrough (2-0), vendredi puis contre le Bétis Séville (1-1) alors que le joueur est apte.

Selon La Provence, le message est clair: l’OM espère vendre son attaquant, sous contrat jusqu’en 2024 et estimé entre 12 et 15 millions d’euros. Mais l’international sénégalais (11 sélections, un but) compte bien rester au sein du club qui l’a lancé au plus haut-niveau. Il compte encore s’y aguerrir et estimerait un départ encore prématuré. Mais les desseins du nouvel entraîneur, Igor Tudor, à son égard semblent différents.

Cinquième dans la hiérarchie des attaquants

Interrogé sur l’absence de temps de jeu de son joueur lors des deux derniers matchs de préparation, le technicien croate a seulement expliqué qu’il s’agissait d’un choix sportif. "En ce moment, malheureusement, et je suis désolé pour cela, nous avons cinq joueurs pour la façon dont on joue, puisque Dimitri est aussi un deuxième attaquant, a-t-il déclaré. C'est difficile de lui donner des minutes. Parfois cela arrive dans le football." Il ferait de Dieng le cinquième dans le classement de ses attaquants derrière Arkadiusz Milik, Luis Suarez, Cédric Bakambu et Dimitri Payet.

Cruel pour le joueur élue "pépite" de la dernière saison de Ligue 1 et plutôt à son avantage sous les ordres de Jorge Sampaoli. Il avait rejoint le club en provenance de l’institut Diambars avant de signer un nouveau contrat avec des revenus plus en conformité avec ses prestations sur le terrain en novembre 2021.

Depuis, la situation a changé avec la départ de Jorge Sampaoli début juillet. Les objectifs du club ont aussi évolué ces derniers temps avec le coup de pression du propriétaire Frank McCourt, désireux de voir le club s’activer sur les ventes de joueur. Dieng représente une belle valeur marchande dans un effectif où personne n’est intransférable.