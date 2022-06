Ligue 1: l'attaquant de l'OM, Bamba Dieng, élu "pépite de la saison" par les fans

Bamba Dieng a remporté un scrutin organisé par la Ligue 1 et est est élu "pépite de la saison" 2021-2022. Il devance notamment le Lyonnais Castello Lukeba ou encore le Rémois Hugo Ekitike.

Le public a tranché. Bamba Dieng a été élu "pépite de la saison" 2021-2022 par les internautes, a annoncé la Ligue 1 ce mardi. L’attaquant de l’Olympique de Marseille, âgé de 22 ans, a remporté ce scrutin organisé sur la toile. Comme indiqué sur le site de l'élite, cette dernière entendait récompenser "le meilleur jeune à s’être mis en lumière au cours de cette saison", sans préciser de critère d’âge.

Le jeune buteur sénégalais a donc été plébiscité par les fans. Cinq autres jeunes talents étaient en compétition: David Pereira Da Costa (Lens), Castello Lukeba (OL), Hugo Ekitike (Reims), Warmed Omari (Rennes) et Quentin Merlin (Nantes).

Un but toutes les 139 minutes en Ligue 1 cette saison

En 25 matchs disputés cette saison avec l’OM (dont 11 titularisations), Dieng, champion d’Afrique au début de l’année civile avec le Sénégal, a inscrit sept buts en 973 minutes, soit un but toutes les 139 minutes. L’attaquant phocéen, vice-champion de France derrière le PSG, a également délivré une passe décisive. Son retourné acrobatique à Strasbourg lui a par ailleurs permis de remporter le Trophée UNFP du but de la saison le 15 mai dernier.

D'après La Provence, l'international sénégalais voudrait rester à l'OM et ce malgré de nombreux intérêts des clubs étrangers, notamment en Angleterre et en Allemagne. Sa position serait "ferme et définitive" selon le quotidien régional, même si un éventuel transfert pourrait rapporter plusieurs millions à l'OM. Une décision qui va dans le sens de ses premières déclarations, puisque le 15 mai dernier, il affirmait qu'il serait à l'OM "la saison prochaine", notamment pour découvrir la Ligue des champions.