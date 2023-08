Mercato: Barcola a annoncé à Blanc et sa direction qu'il veut quitter l'OL, le PSG en pole position

Selon nos informations, l'ailier de l'OL Bradley Barcola a fait savoir ce vendredi à son entraîneur et sa direction qu'il veut quitter Lyon. L'international Espoirs a manifesté son envie de signer au PSG.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Bradley Barcola (20 ans) s’est entretenu avec son entraineur Laurent Blanc et sa direction ce vendredi pour demander un départ. L’ailier lyonnais a manifesté son envie d’aller à Paris même si aujourd’hui il n’a aucun accord avec le club de la capitale. L’international Espoirs semble déterminé.

Dans la dernière ligne droite du mercato, Paris veut absolument attirer Randal Kolo Muani mais aussi Barcola. Pour le moment, le PSG et Lyon n’arrivent pas à s’entendre et à trouver un accord. Les discussions entre les deux directions sont en cours. Ces derniers jours le propriétaire de l’OL John Textor a changé plusieurs fois d’avis sur le montant du prix mais aussi sur le montage. Il a par exemple voulu inclure Abdou Diallo avant l’arrivée de Jake O’Brien. Il a aussi tenté Hugo Ekitike.

Blanc énigmatique

Si un accord est trouvé, ce qui n’est pas le cas pour le moment, la suite pourrait aller très vite entre le joueur de 20 ans et le PSG. A noter que Chelsea garde un œil sur lui mais part de plus loin.

Ce vendredi, Laurent Blanc disait ceci au sujet d’un départ de Bradley Barcola: "Il faudrait lui poser la question, il n'y a que lui-même qui peut répondre. Est-ce que tout son esprit est ici? Je n'en sais rien. Mettez-vous à sa place, ça peut perturber, il peut être impacté par ça et il l'est. Il est jeune, à nous de faire en sorte qu'il soit le moins impacté possible, c'est sur le terrain qu'il doit donner des réponses. Que sur le terrain, j'ai encore parlé avec lui ce matin. Ce que je lui dis, vous ne le saurez pas."

Questionné sur Bradley Barcola lui aussi en conférence de presse, l’entraineur du PSG Luis Enrique n’a pas voulu parler "d’un joueur qui n’est pas au club". Comme révélé par RMC Sport, Barcola est l’une des priorités de l’entraineur espagnol sur ce mercato.