EN DIRECT - OL: suivez la conférence de presse de Laurent Blanc avant le déplacement à Nice

D’ici le 31 août et la clôture du mercato, l’OL va vivre sur un volcan: il faut juguler l’hémorragie comptable du pire début de saison depuis 57 ans, réussir le premier mercato made in Textor et Matthieu Louis-Jean, et gérer les conséquences de la série de déclarations de Laurent Blanc. A lire ici.