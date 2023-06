Mercato: Barella (Inter) se rapprocherait de Newcastle

Newcastle United travaillerait pour conclure l'arrivée de Nicolo Barella, qui évolue à l'Inter depuis 2020. L'indemnité de transfert pourrait être de 60 millions d'euros, selon The Telegraph.

Newcastle pourrait réaliser un très joli coup. D'après les informations rapportées ce mercredi par The Telegraph, le club anglais, propriété saoudienne, ferait le forcing pour obtenir la signature de Nicolo Barella (Inter) pour 60 millions d'euros. Les négociations seraient bien avancées et se seraient même intensifiées ces derniers jours, même s'il resterait encore "du travail" pour boucler l'opération.

International italien de 26 ans, Nicolo Barella était titulaire avec l'Inter contre Manchester City en finale de la Ligue des champions. Il évolue au club milanais depuis 2020. Son contrat court jusqu'en juin 2026.

187 matchs avec l'Inter

L'Inter l'avait recruté pour plus de 32 millions d'euros en provenance de Cagliari. Depuis, il a disputé 187 matchs pour les Nerazzurri avec un bilan de 20 buts et 44 passes décisives. Avec la sélection, où il compte 43 sélections, il a remporté l'Euro 2021.

Toujours d'après The Telegraph, Newcastle cherche absolument à recruter un milieu de terrain complet pour permettre à Bruno Guimarães de quitter le poste de sentinelle et d'évoluer un cran plus haut.

Grâce à sa 4e place, Newcastle, coaché par Eddie Howe, est directement qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions 2023-2024.