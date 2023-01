Mercato: Bellingham joueur le plus cher du monde devant Foden et Mbappé selon l'Observatoire du foot

La traditionnelle liste de la valeur marchande des joueurs a été publiée par l'Observatoire du football (CIES). Ni Mbappé ni Haaland ne sont sur la première marche du podium. C'est Jude Bellingham qui truste le haut du classement.

C'est une liste qui devrait en surprendre plus d'un. L'Observatoire du football (CIES) a publié le classement des joueurs en fonction de leur valeur marchande. Dans le top 5 actuel, alors que vient de s'ouvrir le mercato d'hiver, les mêmes noms que pour Transfermarkt (site spécialisé sur la valeur marchande des joueurs) mais dans un ordre bien différent.

Bellingham et Foden à plus de 200 millions d'euros

Les jeunes anglais Jude Bellingham et Phil Foden dominent la hiérarchie, cotés respectivement à 208,2 et 200,5 millions d'euros. Derrière eux, le premier représentant français, en la personne de Kylian Mbappé à 190,7 millions d'euros. Vinicius Junior (190,5) et Erling Haaland (174,9) complètent le top 5.

Le doublette catalane Pedri (170,2) - Gavi (147,6) truste les sixième et septième places devant un autre jeune qu'ils ont croisé durant le Mondial, Jamal Musiala (145,1). Le premier défenseur de ce tableau, Josko Gvardiol (125,8), est présent en neuvième position devant Federico Valverde (123,5). Côté gardiens, Alisson est évalué à 79,8 millions, devant le gardien parisien, Gianluigi Donnarumma (75,7) et Ederson (64,9).

Aurélien Tchouaméni (107,2), deuxième Français du classement, est le seul avec Mbappé à dépasser les 100 millions d'euros. Jules Koundé (98,7) et Christopher Nkunku (98,6) sont aux portes du Top 20 tandis que William Saliba (80,3) se place 34ème.

Le PSG domine le classement en Ligue 1

Seuls sept joueurs de Ligue 1 sont présents dans la liste dressée par le CIES. Parmi eux, six parisiens prennent les six premières places. Mbappé, Donnarumma, Hakimi (71), Nuno Mendes (63,7), Vitinha (55) et Neymar (52,6) devancent le Lillois Jonathan David (49,4).