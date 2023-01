Mercato: Mark Bellingham, conseiller de son fils Jude et... légende du foot anglais amateur

Attraction annoncée du mercato l’été prochain, le joyau Jude Bellingham (19 ans) compte sur les conseils de son père Mark, légende du football amateur anglais avant de représenter les intérêts de son fils.

Ils ne jouent pas aux mêmes postes mais Jude Bellingham (19 ans) et Erling Haaland ont plusieurs points communs. Ils ont porté le maillot du Borussia Dortmund, font tourner la tête aux plus grandes cylindrées européennes et comptent sur leurs pères pour les conseiller. Alf-Inge Haaland a largement participé à faire monter les enchères avec Mino Raiola, ancien agent décédé en mars 2022, sur l’avenir de son fils avant que celui-ci ne s’engage finalement avec Manchester City. Comme Haaland, Bellingham s’appuie sur son paternel, Mark, face aux intérêts foisonnant des plus grands clubs européens (Real Madrid, Liverpool, PSG...) pour le recruter l’été prochain.

Comme Alfie Haaland, ancien joueur professionnel passé par Leeds et Manchester City notamment, Mark Bellingham s’est illustré sur les terrains de football sans toutefois franchir le cap du professionnalisme. Cela ne l’empêche pas d’être considéré comme une légende… du foot amateur anglais.

Aujourd’hui âgé de 46 ans, il reste comme l’homme aux 700 buts dans les catégories inférieures anglaises capable d’en inscrire 61 lors d’une seule et même saison en 2005-2006 (en neuvième division). Sa carrière, débutée en 1994 (neuf ans avant la naissance de Jude), n’a jamais atteint le stade supérieur en raison notamment de sa carrière de policier qu’il menait en parallèle. Mais sa réussite insolente a grandement participé à l’éveil du jeune international anglais (22 sélections, un but) pour le ballon rond.

"Cette ténacite et ce style du foot amateur se reflètent dans mon jeu"

"Je le regardais jouer tout le temps, c'est là que j'ai commencé à aimer le football, confiait-il au Guardian en 2020. Je pense que vous pouvez voir dans ma façon de jouer que j'ai regardé le jeu depuis mon plus jeune âge. Ce style des championnats amateurs, avec de la ténacité et du courage quand il le faut se reflète dans mon jeu, et je pense que cela vient du fait d’avoir regardé mon père jouer, même s'il n'a jamais taclé!"

Le paternel a ajouté quelques observations aiguisées à l’apprentissage de son fils. "En grandissant, il m'a toujours donné des conseils sur le football, avait poursuivi Jude, l’une des dernières sensations du Mondial. Il m'a aidé à apprendre les bases du jeu. Mais dès que j'ai dépassé un certain âge, j'ai eu l'impression d'apprendre presque par moi-même. J'avais l'impression de vivre des expériences qu'il n'avait peut-être pas."

Denise, Jude, Jobe et Mark Bellingham lors d'une remise de prix en 2021 © ICON Sport

A mesure que le talent de Jude grandissait au centre de formation de Birmingham, Mark a alors pesé dans son premier choix de carrière marquant: rejoindre le Borussia Dortmund contre 25 millions d’euros en 2020 à tout juste 17 ans. Sa maman, Denise, l’a accompagné en Allemagne pour vivre avec lui à ses débuts.

"Avant d'être de bons parents, ce sont des gens formidables, ajoutait Bellingham. J'ai grandi autour d'eux et j'ai vu la façon dont ils interagissent avec les autres, vu la façon dont ils traitent les gens. Quand vous avez des gens comme ça, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise comment vous comporter, vous le prenez d'eux. Les deux sont de la classe ouvrière et m'ont rempli des choses dont vous avez besoin pour avancer. Vous pouvez prendre ces leçons dans votre vie personnelle et sociale, mais aussi dans le football: ne pas abandonner, travailler dur et si vous voulez quelque chose, mettre la greffe pour aller le chercher."

Ces derniers points semblent hérités du comportement guerrier de Mark Bellingham, resté vivre à Birmingham avec son autre fils, Jobe (17 ans), actuellement au centre de formation sur place. Il a raccroché les crampons en 2017, après plus de 20 ans d'une carrière qui l’a mené à Stourbridge, Halesowen, Bromsgrove, Leamington et Sutton Coldfield – des noms loin du gotha européen où il a construit son mythe.

Serial buteur et policier

"Honnêtement, je ne sais pas comment il a fait, a confié Jason Cadden, manager de Leamington lorsque Bellingham a marqué 48 buts pour assurer une promotion dans une ligue des Midlands en 2009, au Birmingham Live en décembre dernier. Lors des matchs en soirée, le coup de sifflet final retentissait et vous voyiez Mark sprinter hors du terrain. Il sautait sous la douche, montait dans sa voiture et commençait son service de police à 22 heures. Pour jongler avec son travail, sa vie de famille et pourtant faire ce qu'il a fait sur le terrain - c'est tout à son honneur, vraiment. Et il a joué jusqu'à la quarantaine!"

Un mérite que le principal intéressé a constamment minimisé à mesure que les intérêts pour son fils - et par ricochets pour sa carrière - s’intensifiaient. "J'ai toujours dit que je n'étais pas un si bon joueur, confiait-il en 2016 à The NLP, le journal du football amateur anglais. Je pense que je dois beaucoup plus à mes coéquipiers qu'ils ne me doivent."

Pour ceux qui l’ont croisé, cette humilité servira la carrière des enfants Bellingham. "Jobe et Jude vont être des footballeurs phénoménaux, on peut garantir que ces gars auront les pieds sur terre, même s'ils jouent en Ligue des champions, confiait Gary Hackett ancien joueur d’Aberdeen, Stoke City ou West Bromwich Albion avant d’entraîneur Bellingham père à Halesowen. Mark est tellement bien équilibré et ses enfants sont exactement les mêmes."