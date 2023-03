Mercato: Bielsa tout proche de devenir sélectionneur de l’Uruguay

Selon la presse argentine, Marcelo Bielsa est tout proche de prendre les rênes de la sélection uruguayenne en remplacement de Diego Alonso, qui a quitté son poste après la dernière Coupe du monde.

Marcelo Bielsa (67 ans) devrait bientôt reprendre du service. Selon TyC Sports, l’ancien entraîneur de l’OM est sur le point de devenir le nouveau sélectionneur de l’Uruguay en remplacement de Diego Alonso, qui a quitté ses fonctions après l’élimination de la Celeste dès la phase de poule de la dernière Coupe du monde. Selon le média argentin, tout est en bonne voie pour la nomination de Bielsa qui est entré dans la dernière partie des négociations.

Sans club depuis plus d'un an

"El Loco" n’a plus entraîné depuis plus d’un an et son éviction de Leeds en février 2022. Il va s’engager l’Uruguay jusqu’à la fin des qualifications pour la Coupe du monde 2026 avec une option pour prolonger jusqu’au Mondial en cas de qualification. Il devrait donc diriger la troisième sélection de sa carrière après l’Argentine (1998-2004), qu’il a menée au titre olympique en 2004, deux ans après l’élimination dès la phase de poule du Mondial 2002 et le Chili (2007-2011).

En attendant un nouveau sélectionneur, Marcelo Broli a assuré l’intérim lors de la trêve internationale de mars avec un match nul contre le Japon (1-1) et une victoire contre la Corée du Sud (2-1) lors de récents matches amicaux. Selon TyC Sports, il sera encore sur le banc en juin. Si les négociations aboutissent, Marcelo Bielsa serait, lui, attendu plutôt en septembre pour les matchs face au Chili, puis en Équateur.

Passé par l'OM (2014-2015) et Lille (2017) notamment, Bielsa a récemment trouvé un accord à l’amiable avec Marseille à qui il réclamait trois millions de dommages et intérêts devant la justice après son départ précipité en août 2015.

Cet hiver, Bielsa était pressenti pour prendre place sur le banc du Mexique, puis celui d'Everton en janvier dernier. Il devrait finalement s'offrir un nouveau challenge en Amérique du Sud.