Mercato: pas de Bielsa à Everton, les Toffees officialisent la nomination de Dyche

Annoncé comme le favori pour prendre la succession de Frank Lampard depuis quelques jours, Sean Dyche est officiellement le nouvel entraîneur d'Everton. Alors qu'il a longtemps été annoncé dans la course, Marcelo Bielsa ne viendra donc pas sur les bords de la Mersey.

Les supporters d’Everton sont fixés. Une semaine après le départ de Frank Lampard, les Toffees ont officialisé l’arrivée de Sean Dyche sur le banc. L'ancien coach de Burnley (2012-2022), âgé de 51 ans, signe un contrat de deux ans et demi avec le club anglais.

Longtemps annoncé comme l’un des prétendants les plus sérieux à la succession de Frank Lampard, Marcelo Bielsa ne fera donc pas son retour en Premier League, un peu moins d’un an après son départ de Leeds, en février 2022. L'ancien entraîneur de l’OM avait pourtant fait le déplacement en Angleterre en milieu de semaine dernière pour négocier avec les dirigeants.

Everton est en grand danger

Everton reste sur dix matchs sans victoires toutes compétitions confondues. Ces revers ont fait chuter le club à la 19e place de Premier League, à égalité de points avec la lanterne rouge Southampton et deux de retard sur le 17e Wolverhampton. L'intérim au poste d'entraîneur était jusqu'à-là assuré par Paul Tait et Leighton Baines, respectivement entraîneurs des moins de 21 et des moins de 18 ans.

"Nous voulons changer la forme de ce club à l'avenir, le remodeler dans notre style, mais d'une manière que nous pouvons gagner, a réagi Sean Dyche, cité dans le communiqué officiel du club. C'est la tâche qui nous attend: nous assurer que nous construisons, tactiquement et techniquement, que nous organisons les joueurs, leur laissons la liberté de jouer, d'aller profiter de leur football parce que c'est génial quand l'équipe joue avec le sourire. Mais nous il faut gagner."

Après première saison à Watford, Dyche a pris les commandes de Burnley lors de la saison 2012-2013. A l’époque en D2 anglaise, le club est par la suite parvenu à s’installer en Premier League, avec en point d’orgue une belle 7e place en 2017-2018. Dyche a été limogé de Burnley après 30 journées de championnat la saison dernière, à l’issue de laquelle Burnley a été relegué en D2.