Mercato: Bielsa aurait dit non à Everton, Dyche passe en pole

Annoncé comme l'un des favoris pour prendre la succession de Frank Lampard à Everton et présent en Angleterre jeudi pour s'entretenir avec les Toffees, Marcelo Bielsa aurait finalement dit non au club anglais, rapporte le Daily Mail. Désormais, Sean Dyche tiendrait la corde.

Il y aurait un prétendant en moins pour prendre la succession de Frank Lampard sur le banc d’Everton. Et pas des moindres. Annoncé comme l’un des favoris pour s’asseoir sur les bancs des Toffees, Marcelo Bielsa aurait finalement dit au non au club anglais, rapporte le Daily Mail ce vendredi.

L’ancien coach de l’OM, sans club depuis son départ de Leeds il y a presque un an, était pourtant présent en Angleterre jeudi pour s’entretenir avec les dirigeants d’Everton. Mais ces derniers n’ont vraisemblablement pas réussi à convaincre "El Loco", peut-être refroidi par la perspective de devoir jouer le maintien avec les Toffees, actuels 19es de Premier League. Ces dernières semaines, son nom a par ailleurs été cité avec insistance pour reprendre les commandes de la sélection mexicaine.

Sean Dyche en pole, Davide Ancelotti en embuscade ?

Avec l’Argentin hors course, Sean Dyche serait désormais en pole pour s’asseoir sur le banc d’Everton. Ancien coach de Watford (2011-2012) et Burnley (2012-2022), le technicien anglais souhaiterait cependant un contrat longue durée, rapporte le Daily Mail, ce qui n’est pas forcément en adéquation avec la situation d’Everton. Une autre piste mènerait à Davide Ancelotti, fils et adjoint de Carlo Ancelotti au Real Madrid

L'intérim au poste d'entraîneur est assuré depuis le début de la semaine par Paul Tait et Leighton Baines, qui étaient respectivement entraîneurs des moins de 21 et des moins de 18 ans. Frank Lampard, 44 ans, avait été nommé il y a moins d'un an pour remplacer l’Espagnol Rafael Benitez. La saison dernière, le club avait assuré son maintien de justesse en terminant à la 16e place.