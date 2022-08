Mercato: Burnley recrute Denis Franchi (PSG) et l'annonce avec une vidéo très sympa

Au PSG depuis 2019, le gardien italien Denis Franchi quitte la capitale parisienne pour Burnley, en Championship.

Gianluigi Donnarumma est désormais le seul gardien italien sous contrat au PSG. L'autre portier transalpin de l'effectif professionnel parisien, Denis Franchi, s'est envolé pour Burnley, relégué en Championship, où son recrutement pour trois ans a été annoncé ce vendredi. La vidéo de présentation de cette signature vaut le détour.

"Je suis très heureux d'être ici. C'est un nouveau chapitre pour moi, que je suis impatient de commencer, a commenté Denis Franchi. Je suis impatient de rencontrer les fans, mes nouveaux coéquipiers, le personnel et le nouveau voyage qui m'attend à Burnley".

Arrivé au PSG en 2019, le gardien italien quitte le club de la capitale sans jamais avoir eu l'occasion de jouer avec l'équipe première. Le PSG lui "souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière", a écrit le club dans un communiqué.

Une cape en U20, neuf matchs de Youth League

Le dernier rempart de 1m89 a disputé neuf matchs de Youth League avec le PSG, pour 19 buts encaissés et un clean sheet. Il a également une cape en U20 avec l'Italie et a évolué chez les moins de 17 ans auparavant. Le manager du club anglais, Vincent Kompany a déclaré: "Nous sommes très heureux d'accueillir Denis dans l'équipe. C'est un jeune gardien de but passionnant avec une grosse expérience à un jeune âge".