Mercato: "C’est important d’être dans un pays musulman", Benzema justifie son choix de signer en Arabie saoudite

Dans une vidéo publiée ce jeudi par son nouveau club d'Al-Ittihad, Karim Benzema explique ce qui l'a convaincu de rejoindre l'Arabie saoudite pour les trois prochaines saisons.

"Je me sens bien et je suis content de rejoindre un club mythique." Dans une vidéo publiée jeudi sur les réseaux sociaux d'Al-Ittihad, Karim Benzema s'exprime en français sur son choix de signer en Arabie saoudite pour trois saisons. Une arrivée retentissante qui s'inscrit dans le cadre de la grande offensive saoudienne visant les stars du football européen.

"Ça va être un nouveau challenge, une nouvelle vie et j’ai hâte de commencer à m’entraîner, dit-il. C’est un top club en Arabie saoudite, avec beaucoup de passion de la part des fans et beaucoup de trophées. Pourquoi l’Arabie saoudite ? Je suis musulman, c’est un pays musulman et j’ai envie de vivre là-bas. J’ai été fier de jouer à Madrid et de terminer comme ça. J’espère apporter mon football à mon nouveau et tout faire pour gagner des titres. J’aime gagner des titres. C’est une nouvelle histoire, j’aimerais porter ce club encore plus haut, même s’il est déjà haut. C’est un club qui mérite d’être encore plus haut, le stade est exceptionnel et les fans ont cette passion qui donne envie aux joueurs d’être meilleurs."

"C’est important d’être dans un pays musulman"

Dans le Golfe, Benzema va retrouver son ancien coéquipier au Real Madrid, Cristiano Ronaldo, qui évolue du côté d’Al-Nassr depuis le début de l’année. "Il y a Cristiano Ronaldo, un ami, c’est bien de le retrouver et ça montre aussi que l’Arabie saoudite commence à monter de plus en plus au niveau mondial. C’est ce qui est important. (…) Il y a des grands noms, Cristiano d’un côté et moi aujourd’hui. C’est important de monter le football saoudien pour avoir un autre impact mondial. Il faut pousser et ramener avec moi tout ce que j’ai pu faire en Europe. Je suis là pour monter le pays et faire de belles choses", poursuit le Français de 35 ans.

Après 14 ans de conquêtes à Madrid, où il a notamment remporté cinq Ligues des champions, il a donc opté pour une fin de carrière dans la richissime Saudi Pro League. "C’est différent de l’Europe mais j’ai déjà été en Arabie saoudite, je me sens bien, appuie Benzema. Surtout, c’est un pays musulman, qui est beau, et c’est là que j’ai envie d’être. C’est important d’être dans un pays musulman où je sens déjà que les gens m’aiment, ça va me permettre d’avoir une nouvelle vie. J’ai envie de parler couramment la langue arabe, pour moi c’est important. Il y a plein d’autres choses. J’ai la chance d’être en Arabie saoudite, la Mecque est proche. Je suis croyant donc c’est important pour moi. Je suis à ma place, c’est là où je vais me sentir le mieux. Quand j’ai discuté avec ma famille, ils étaient tous très contents, ils vont tous venir. Je sais que notre place est en Arabie saoudite."

Reste à savoir maintenant quand il fera ses débuts sous ses nouvelles couleurs, lui qui a "encore faim de faire de très belles choses". "J’ai beaucoup d’ambition, j’ai envie de faire quelque chose de très bien, c’est important pour moi, le pays et le club, conclut-il. J’ai envie que les fans se retrouvent en moi, j’ai envie de laisser une très bonne trace. J’ai toujours cette combativité pour pousser encore mes limites. J’espère qu’on va faire une grande saison."