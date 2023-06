EN DIRECT - Mercato: Neymar souhaiterait revenir au Barça

Dans une interview à la presse catalane, Lionel Messi assure qu'il souhaitait retourner au Barça, mais que les contraintes financières du club l'ont poussé à quitter l'Europe pour rejoindre l'Inter Miami. "J'ai reçu des offres d'autres équipes européennes, a-t-il aussi révélé. Mais je ne les ai même pas évaluées parce que mon idée était d'aller à Barcelone".



"Après avoir vécu ce que j'ai vécu et la sortie que j'ai eue, je ne voulais pas me retrouver dans la même situation: attendre de voir ce qui se passerait et laisser mon avenir entre les mains de quelqu'un d'autre, pour ainsi dire. Je voulais prendre ma propre décision, en pensant à moi, à ma famille. (...) J'ai entendu dire qu'il fallait vendre des joueurs ou baisser les salaires des joueurs et, la vérité c'est que je ne voulais pas passer par là, ni être responsable de quoi que ce soit en rapport avec tout cela".

>> Plus de détails ici