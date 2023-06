Arabie saoudite: Cristiano Ronaldo attendait Messi (mais salue l’arrivée de Benzema)

Cristiano Ronaldo s’est réjoui de la signature de Karim Benzema dans la championnat saoudien (Al-Ittihad) en estimant lui avoir montré la voie que beaucoup d’autres stars pourraient suivre. Il attendait Lionel Messi qui a finalement choisi l'Inter Miami.

Cristiano Ronaldo (38 ans) était de retour à Madrid mercredi pour affaires. La star portugaise présentait sa nouvelle entreprise, une marque d’eau (Ursu9), et a consenti à parler un peu football. Depuis son hôtel Pestana CR7, il s’est ainsi réjoui de la signature de son ancien coéquipier Karim Benzema en Arabie saoudite (Al-Ittihad) en se targuant d’avoir joué un rôle de pionnier. Poussé vers la sortie par Manchester United en décembre dernier, Ronaldo s’était engagé en faveur du club saoudien d’Al-Nassr quelques semaines plus tard. Un choix qu’il assume encore plus aujourd’hui alors que de nombreuses stars sont annoncées (dont le Français N’Golo Kanté).

"Que tous les cracks viennent, ici on n'a aucun problème avec la Liga"

"Je savais qu'aller en Arabie saoudite, c'était ouvrir la boîte, a-t-il lancé. Je ne me trompais pas, je suis sûr que dans deux ou trois ans ce sera l'un des championnats les plus importants du monde, Karim y est allé et beaucoup d'autres iront là-bas."

Relancé à plusieurs reprises sur l’actualité du football, le quintuple Ballon d’or a rappelé à son auditoire qu’il était ici pour parler business. Il a finalement fait une dernière exception à l’évocation d’une possible arrivée de Lionel Messi, son rival intime, en Arabie saoudite. "Que tous les cracks viennent, ici on n'a aucun problème avec la Liga", a-t-il lancé en référence aux règles financières de la Ligue espagnole qui ont offert une marge de manœuvre très serrée au Barça pour tenter de faire revenir Messi. Quelques heures plus tard, l’Argentin a finalement opté pour une troisième option: l’Inter Miami.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

En présentant sa nouvelle marque d’eau, CR7 a indiqué vouloir se diversifier à l’approche de la fin de sa carrière. "Je suis déjà en fin de carrière... donc je dois faire du 80-20", s'est-il projeté avec donc, 80% de son temps consacré au football et 20% aux autres activités. "Il me reste deux ou trois ans de carrière, a-t-il ajouté. A cet âge, c’est encore plus important de prendre soin de soi. Après, je n'exclurais pas d'acheter une équipe de football. C'est quelque chose que j'aimerais faire après ma carrière de joueur."