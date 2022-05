Mercato: "C'était fait", Allan explique son transfert avorté au PSG

Dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, le Brésilien Allan est revenu sur son transfert avorté au PSG il y a quelques années. Le milieu de terrain d’Everton, qui était à Naples à l’époque, pensait que son arrivée à Paris était bouclée...

Son nom a souvent circulé dans la capitale à l’approche de l’été. Durant plusieurs années, le Brésilien Allan a fait partie des pistes explorées par le PSG pour renforcer son entrejeu. Et l’ancien milieu de terrain de Naples a même été tout proche de rejoindre le Parc des Princes. C’est ce qu’il a confié lors d’un entretien accordé au Corriere dello Sport, dans lequel il revient sur son passage au Napoli, entre 2015 et 2020.

"Le PSG ? Disons que c’était fait, glisse le joueur de 31 ans au sujet des discussions qui avaient eu lieu en 2019. On peut dire que c’est une déception. C’est compréhensible. J’étais heureux à Naples et j’y suis toujours aujourd’hui lorsque j’y retourne. Mais c’était une opportunité énorme et une nouvelle expérience sur le plan personnel. L’opération semblait convenir à tout le monde, jusqu’à ce qu’une demande soit considérée comme exagérée..."

Une demande trop élevée du Napoli?

Allan ne précise pas la nature de cette "demande". Il ne dit pas non plus si elle venait de lui ou du Napoli. Aurelio De Laurentiis, le président du club, est connu pour son intransigeance lorsqu’il négocie le transfert de l’un de ses éléments. Est-ce le prix réclamé au PSG qui a tout fait capoter? Ou d’éventuels bonus? Quoi qu’il en soit, Allan est resté dans le sud de l’Italie jusqu’à son départ pour Everton en septembre 2020 (24 millions d’euros).

L’international brésilien (10 sélections) est toujours chez les Toffees à l’heure actuelle, sous les ordres de Frank Lampard. Son contrat court jusqu’en juin 2023. Cette saison, le natif de Rio de Janeiro a disputé 31 rencontres et délivré 3 passes décisives en Angleterre (toutes compétitions confondues). Everton a terminé 16e de Premier League, à 4 points de Burnley, première équipe reléguée en Championship.