PSG: Messi confie avoir été sévèrement affecté par le coronavirus

Lionel Messi (34 ans) confie avoir très mal réagi au coronavirus qu’il a contracté en décembre dernier au point que l’attaquant du PSG a conservé des séquelles sur ses poumons.

Lionel Messi (34 ans) a dit beaucoup de choses dans sa longue interview accordée à TyC Sports, lundi. Sa première saison au PSG, les sifflets du Parc des Princes ou le Ballon d’or pour Benzema… L’attaquant a pris le temps de balayer son actualité et celle du football. Il est notamment revenu sur un épisode qui l’a particulièrement affaibli au cœur de l’hiver: le coronavirus contracté fin décembre alors qu’il était en vacances en Argentine.

"Un mois et demi sans pouvoir courir car cela avait affecté mes poumons"

"La vérité est que cela m'a frappé très fort, confie La Pulga. J’ai eu des symptômes très similaires à ceux de la majorité, je suppose. Beaucoup de toux, mal de gorge, fièvre. Mais cela m'a laissé des séquelles. Cela m'a laissé de nombreuses séquelles dans les poumons. Je ne pouvais pas m'entraîner, je suis revenu et j'ai passé un mois et demi sans même pouvoir courir car cela avait affecté mes poumons."

En janvier, le joueur avait publié un post sur Instagram pour expliquer ses difficultés à se remettre du virus. Il avait manqué trois matchs de suite avec Paris avant de reprendre la compétition le 23 janvier face à Reims, après un mois d’absence.

"Quand j’étais à mi-chemin (de retrouver ses sensations), le truc de Madrid s’est produit et nous a tués"

"Je n'avais pas peur, mais bon, ils (les médecins, ndlr) m’ont dit tellement de choses qu'ils ne m'ont pas laissé commencer, a-t-il ajouté. J'ai même commencé plus tôt que j'aurais dû et c'était pire. Pour avoir accéléré, ça a fini par me faire mal et je n'en pouvais plus. Je voulais sortir courir, m’entraîner et je voulais commencer les matchs. Et au final c'était pire. Plus tard, quand j'étais à mi-chemin, le truc du Real Madrid s'est produit et cela nous a tués." Il fait ainsi référence à l’élimination du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid.