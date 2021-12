Mercato: Cavani aurait choisi le Barça

Selon Tyc Sports, Edinson Cavani aurait repoussé une offre de Boca Juniors pour prendre la direction du FC Barcelone qu’il pourrait rejoindre dès janvier pour remplacer Sergio Aguero, tout juste retraité.

Il était le grand rêve de Boca Juniors. Mais Edinson Cavani (34 ans) ne devrait pas rejoindre le légendaire club argentin. Selon Tyc Sports, l’attaquant de Manchester United a récemment discuté avec les dirigeants du Xeneize pour leur indiquer sa décision de ne pas venir. L’ancien joueur du PSG a repoussé l’offre pour prendre une autre direction: celle du FC Barcelone. El Matador a été identifié comme la priorité des Catalans pour remplacer Sergio Agüero, contraint de mettre un terme à sa carrière après avoir été opéré d’une arythmie cardiaque.

Selon le média argentin, Cavani souhaiterait quitter Manchester United dès le mois de janvier, soit six mois avant la fin de son contrat. Arrivé dans le nord de l’Angleterre en 2020 après son départ, libre, de Paris, il avait inscrit 17 buts en 39 matchs la saison dernière.

Son temps de jeu a baissé cette saison avec l’arrivée de Cristiano Ronaldo mais surtout en raison de blessures. Cavani n’a marqué qu’une fois en huit matches et n’a plus joué depuis le 2 novembre lors du match nul sur le terrain de l’Ataanta Bergame (2-2) en Ligue des champions. Il est, depuis, éloigné des terrains en raison d’une inflammation du tendon.



Après l’Italie, la France et l’Angleterre, il pourrait donc prochainement découvrir un nouveau championnat européen. Selon Tyc Sports, Cavani privilégierait la Catalogne à Buenos Aires pour maintenir une continuité en pensant à la sélection uruguayenne, engagée dans une course contre la montre la qualification à la Coupe du monde 2022. Il reste quatre matchs (programmés en février-mars) à la Celeste, 7e à un point du Top 4, pour décrocher l’une des quatre premières places qualificatives pour le Mondial au Qatar.