Mercato: Chelsea serait en contact avec Luis Enrique

Chelsea, qui discuterait déjà avec Julian Nagelsmann pour prendre la suite de Graham Potter, aurait aussi pris contact avec l'entourage de Luis Enrique, selon plusieurs médias étrangers.

Chelsea semble concrètement explorer deux options pour la succession de Graham Potter. En plus de discuter avec Julian Nagelsmann, d'après les échos de la presse britannique, le club londonien aurait aussi pris contact avec Luis Enrique. C'est ce qui est révélé ce mardi soir par AS et The Times.

Luis Enrique est sans contrat depuis son départ de la sélection espagnole après l'élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar. Sa dernière expérience en club remonte à la période 2014-2017, lorsqu'il était en poste au FC Barcelone. Il avait alors remporté la Ligue des champions en 2015, mais aussi la Liga la même année et en 2016.

L'intérim assuré par Bruno Saltor

Si Chelsea se décide rapidement à passer la vitesse supérieure, Luis Enrique pourrait se retrouver sur le banc avant le quart de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid. Ce qui, à en croire AS, se transformerait en source de motivation pour l'équipe madrilène, étant donné que l'ancien sélectionneur ait toujours partagé sa préférence pour le Barça.

>> Toutes les infos mercato en direct sur RMC Sport

En attendant que Chelsea tranche entre Luis Enrique et Julian Nagelsmann, ou même un autre prétendant dont le nom n'a pas encore filtré, l'intérim est assuré par Bruno Saltor. L'ancien défenseur espagnol était l'adjoint de Graham Potter.