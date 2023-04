Premier League: Potter viré par Chelsea seulement six mois après son arrivée

Graham Potter n'a pas survécu au dernier revers de Chelsea contre Aston Villa (2-0). L'entraîneur paie les résultats très décevants de son équipe, 11e de Premier League.

Todd Boehly promettait en septembre de soutenir son nouvel entraîneur Graham Potter à installer ses idées "dans les années à venir". Le technicien anglais avait signé un contrat de cinq ans, il n’aura tenu que six mois. Le président de Chelsea a finalement décidé de mettre un terme au contrat de son entraîneur à dix journées de la fin du championnat, en Premier League, au lendemain d’une nouvelle défaite des Blues face à Aston Villa (0-2).

"Au nom de tous les membres du club, nous tenons à remercier sincèrement Graham pour sa contribution à Chelsea, écrit le club. Nous avons le plus grand respect pour Graham en tant qu'entraîneur et en tant que personne. Il s'est toujours comporté avec professionnalisme et intégrité et nous sommes tous déçus de cette issue."

Nagelsmann pour le remplacer ?

Chelsea occupe la 11e place de Premier League. Potter laisse donc le club en plus mauvais état qu’il ne l’avait récupéré après le limogeage de Thomas Tuchel (Chelsea était 6e). Le magicien Potter qui avait rendu l’équipe de Brighton si attrayante pensait avoir trouvé la bonne formule avec Chelsea lors de ses premières sorties sur le banc des Blues, mais le bilan est devenu bien moins reluisant au fil des mois.

Potter a bien essayé de changer régulièrement de composition d’équipe, mais rien n’y a fait, pas même le mercato dispendieux réalisé cet hiver. La claque reçue en FA Cup face à Manchester City n’a pas réveillé les Blues qui auront davantage perdu que gagné sous les ordres de Graham Potter (8 défaites pour 7 victoires et 7 matches nuls) en Premier League. Libéré par le Bayern Munich ces derniers jours, Julian Nagelsmann pourrait prendre la suite. En attendant, Bruno Saltor assurera l’intérim à la tête de l’équipe première.