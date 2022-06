Mercato: Clément Grenier a séduit Majorque, qui va le prolonger

Selon les informations de la Cadena Ser ce mercredi, l'ancien Lyonnais Clément Grenier va prolonger son contrat jusqu'en 2024 avec Majorque, qu'il a aidé à se maintenir en Liga.

La belle histoire entre Clément Grenier et Majorque va se poursuivre. Selon les informations de la Cadena Ser, le milieu de terrain de 31 ans est proche de prolonger son contrat jusqu’en 2024 avec l’équipe des Baléares. Un club qu’il a rejoint début mars après avoir passé plusieurs mois loin des terrains.

>> Toute l'actualité du mercato en direct

Pas conservé par le Stade Rennais à l’été 2021, il avait souhaité prendre le temps de la réflexion pour son avenir. Son nom avait un temps circulé du côté de l’OL, où il était revenu en fin d’année pour s’entraîner et se maintenir en forme.

Un but important pour le maintien du club

"J'ai faim et j'ai envie de jouer. Je suis capable d'écouter tous les projets, sauf Saint-Etienne, avait-il déclaré en décembre sur RMC. Je suis Lyonnais, j'aime mon club. Je suis prêt à écouter tous les projets, tant que c'est excitant, qu'il y a des ambitions et des objectifs à atteindre. Sans aucune prétention, je suis en pleine forme. Je pense que j'ai les moyens de jouer au plus haut niveau. Je privilégie la Ligue 1 et les championnats étrangers. Je veux avoir un projet qui me donne envie."

C’est donc finalement en Liga qu’il a atterri. S’il a dû se contenter d’un temps de jeu très réduit (cinq apparitions, 55 minutes au total), Grenier a joué un rôle décisif lors de la 38e et dernière journée. En marquant contre Osasuna (2-0), il a validé le maintien de Majorque dans l’élite du football espagnol. Son club a terminé à la 16e place, avec un point d’avance sur la zone rouge.

Selon la Cadena Ser, l'entraîneur de Majorque, le Mexicain Javier Aguirre, est séduit par ses qualités et est convaincu qu'il sera utile à son équipe la saison prochaine. Plusieurs départs sont par ailleurs prévus au milieu, ce qui pourrait permettre à l'international français (5 sélections) d'avoir davantage de temps de jeu.