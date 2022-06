Mercato en direct: Nuñez officiellement à Liverpool

Le mercato est ouvert depuis quelques jours en Ligue 1 et en Premier League et les clubs s'activent pour se renforcer. Si les feuilletons Kylian Mbappé et Erling Haaland sont terminés, l'avenir de nombreuses stars, comme Paul Pogba, Ousmane Dembélé ou Paulo Dybala est encore à éclaircir. Des premiers transferts sont annoncés et certains bruits de couloir enflamment les supporters et les réseaux sociaux. Toutes les infos et rumeurs du mercato estival sont à suivre en direct commenté sur RMC Sport.

L'AC Milan se renseigne sur De Katelaere Selon la Gazzetta Dello Sport, l'AC Milan serait prêt à offrir 40 millions au Club Bruges pour s'attirer les services de Charles De Katelaere. L'international belge (21 ans) est actuellement en sélection avec les Diables Rouges, où il n'a disputé que 15 minutes en trois matchs de Ligue des nations, face à la Pologne (6-1).



Rashford veut rester à Manchester United Après une saison décevante sous le maillot de Manchester United, Marcus Rashford veut rester chez les Red Devils et se battre pour retrouver une place dans le onze d'Erik Ten Hag, rapporte le Daily Mail. L'internation anglais n'a inscrit que quatre buts et donné deux passes décisives en Premier League la saison dernière.



Darwin Nuñez à Liverpool, c'est officiel Dans les tuyaux depuis quelques jours, le transfert de Darwin Nuñez à Liverpool est désormais officiel. Benfica a officialisé sur son site ce lundi le transfert de l'attaquant uruguayen chez le récent finaliste de la Ligue des Champions. Si le montant de la transaction s'élève à 75 millions d'euros, "l'accord prévoit le versement d'une rémunération variable, si bien que le montant global de la vente pourrait atteindre le montant de 100 millions d'euros", indique le club portugais.



Barça: De Jong emballé à l'idée de jouer avec Lewandowski Samedi, après la rencontre entre la Pologne et les Pays-Bas, Frenkie De Jong a rapidement discuté avec Robert Lewandowski. Et le contenu des propos entre les deux hommes a beaucoup intéressé les observateurs catalans, alors que l’attaquant polonais est la cible prioritaire du Barça sur le mercato cet été. Mais De Jong est resté secret sur la teneur de cette discussion. "C'est un joueur incroyable, l'un des meilleurs au monde a-t-il déclaré à la chaîne polonaise TVP Sport. S’il veut venir (au Barça), ça dépend de lui." Le journaliste l’a relancé sur son souhait au sujet de l’ancien joueur de Dortmund. "Bien sûr que j'aimerais avoir Lewandowski dans mon équipe." >> Lire l'article complet



Bonjour à tous Alors qu'Alexandre Lacazette a fait son grand retour à l'OL, le club de Jean-Michel Aulas pousse pour faire revenir Corentin Tolisso. Monaco s'est séparé d'Aurélien Tchouaméni. De son côté, Robert Lewandowski est toujours prêt à quitter le Bayern Munich pour se lancer un nouveau challenge, alors que Darwin Nuñez se rapproche de Liverpool. Au PSG, le club de la capitale et Zinédine Zidane sont proches d'un accord pour le poste d'entraîneur à la place de Mauricio Pochettino, tandis que Luis Campos a été officialisé comme conseiller sportif. >> Les dernières infos mercato