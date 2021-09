Mercato: comment le Real est passé de l’optimisme à l'échec pour Mbappé cet été

Cinq jours après la fermeture du mercato, le quotidien espagnol Marca est revenu sur les coulisses du transfert avorté de Kylian Mbappé au Real Madrid. Un échec à l’issue d’une dernière semaine du mercato complètement folle qui a vu le plus grand club du monde se casser les dents sur la direction du PSG.

Kylian Mbappé ne sera pas un joueur du Real Madrid. En tout cas pas cette saison. Malgré le forcing du Real Madrid et deux offres faites au PSG, l’attaquant parisien dont le contrat expire en 2022 reste dans la capitale. Le club merengue y a pourtant cru. Lors d’une fin de mercato complètement dingue, le club de Florentino Perez a pensé que la porte d’un départ du crack français s'était ouverte.

Selon Marca, la direction du Real Madrid était même optimiste le jeudi 26 août, cinq jours avant la fatidique deadline du 31. Après une première offre de 160 millions d’euros, le Real venait de transmettre sa deuxième proposition au Paris Saint-Germain. Une offre de 170 millions d’euros plus dix de bonus. Une somme énorme pour un joueur à qui il ne reste qu'une année de contrat. Autre motif d’espoir, l’interview de Leonardo. Le directeur sportif parisien avait confié, notamment à RMC Sport, que Kylian Mbappé avait envie de partir et que le PSG n’était pas opposé à son départ, mais "aux conditions du club."

Le Real misait sur l'influent agent, Kia Joorabchian

Ce n’est pas tout. Toujours selon Marca, le Real Madrid a aussi pu s’appuyer sur l’arrivée dans les discussions de Kia Joorabchian, un agent britannique d'origine iranienne très influent qui a été capable par le passé de trouver des solutions dans des dossiers très compliqués (Coutinho au Barça ou Mahrez à City par exemple). Le Real pensait que cet intermédiaire pourrait jouer un rôle clé avec le Qatar où sont prises toutes les décisions pour le PSG. En vain.

Nasser Al-Khelaïfi est toujours resté ferme sur ses positions. "Les heures et les jours passaient. Le marché était tendu, raconte une source impliquée dans les discussions citée par Marca. Mardi, vers 14h, on s’est rendu compte que ça serait impossible." La veille, le Real Madrid avait fait savoir qu’il se retirait des négociations. Aucun signe n'est arrivé du côté parisien dans les heures suivantes. Et Mbappé avait déjà la tête aux Bleus...