Mercato: courtisé par le PSG, Asensio quitte officiellement le Real Madrid

Marco Asensio va bien quitter le Real Madrid à la fin du mois de juin, au terme de son contrat. Les deux parties l'ont annoncé à la veille du dernier match de la saison du club madrilène. L'international espagnol est pisté par le PSG.

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, Marco Asensio va bien quitter le Real Madrid. En fin de contrat, l'international espagnol de 27 ans a annoncé samedi son départ, également communiqué par le club madrilène. "J'ai décidé de prendre une nouvelle direction dans ma carrière, dans le but de trouver un projet dans lequel je peux accomplir de nouveaux objectifs", déclare le milieu de terrain dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué, le Real Madrid exprime "sa gratitude et son affection" pour son joueur qui a disputé sept saisons avec la tunique blanche: "Nous, madridistas, n'oublierons jamais sa carrière et son comportement exemplaire pendant toute cette période. Le Real Madrid est et sera toujours sa maison, et nous lui souhaitons, ainsi qu'à toute sa famille, la meilleure des chances dans cette nouvelle étape".

Il a choisi Paris

Le match de ce dimanche (18h30) contre l'Athletic Bilbao sera donc le dernier de Marco Asensio sous les couleurs du Real Madrid. S'il est effectivement aligné à cette occasion, il aura cumulé 286 apparitions depuis 2016. Avant cet ultime coup d'envoi, son bilan statistique s'élève à 61 buts et 32 passes décisives. Il a, surtout, malgré une rupture des ligaments croisés en 2019, gagné trois fois la Ligue des champions (2017, 2018, 2022), trois fois le championnat (2017, 2020, 2022) et la Coupe du Roi (2023) entre autres.

Comme l'a rapporté RMC Sport le 1er juin, Marco Asensio a choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain. Rien n’est signé pour le moment, mais tout pourrait donc s’accélérer après ce dernier match avec le Real Madrid.