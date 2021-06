Mercato: Dall'Oglio est le nouvel entraîneur de Montpellier

Pressentie ces derniers jours, l'arrivée sur le banc montpelliérain d'Olivier Dall'Oglio est désormais officielle. À un an de la fin de son contrat, le technicien de 57 ans a quitté Brest et succède à Michel Der Zakarian.

Montpellier a trouvé son nouvel entraîneur. Alors que le contrat de Michel Der Zakarian n'a pas été renouvelé, le club héraultais s'était mis en quête d'un remplaçant pour s'asseoir sur le banc la saison prochaine.

Son arrivée était pressentie ces derniers jours, elle est désormais officielle. Olivier Dall'Oglio est le nouvel entraîneur de Montpellier. À 57 ans, le technicien gardois va connaître un sixième banc français dans sa carrière.

À un an de la fin de son contrat avec Brest, Olivier Dall'Oglio quitte donc le club du Finistère après une deuxième partie de saison mitigée et un maintien assuré lors de la dernière journée.

Dall'Oglio plutôt que Batlles

Montpellier avait ciblé plusieurs candidats pour assurer la succession de Michel Der Zakarian sur le banc la saison prochaine. L'un d'entre eux était Laurent Batlles, l'entraîneur troyen sacré champion de Ligue 2.

Mais alors qu'un départ était pressenti pendant un moment, l'ancien joueur de l'AS Saint-Étienne devrait finalement rester à Troyes la saison prochaine et connaître l'élite avec le club qu'il a fait monter en première division.

Le club héraultais a donc activé la piste menant à Olivier Dall'Oglio, dont la séparation avec Brest était considérée comme inéluctable au vu de la deuxième partie de saison. Après Michel Mézy et René Girard, il devient le troisième entraîneur originaire du Gard à prendre les rênes de Montpellier.

Olivier Dall’Oglio © AFP

Dans un communiqué paru sur le site officiel du MHSC, le technicien de 57 ans se réjouit de son arrivée : "Le Montpellier Hérault SC est un club avec un passé et qui est promis à un bel avenir. Je remercie le Président qui a bien voulu me faire confiance. C’est une grande fierté de venir à Montpellier et que l’on me propose ce projet-là. Il y a beaucoup de responsabilités et je le sais, a expliqué le nouvel entraîneur montpelliérain en marge de sa signature.

"Je prône un jeu offensif depuis pas mal de temps. Maintenant, dans le football, ce qui est important ce sont les résultats, je considère néanmoins le football comme un spectacle qui est fait pour un public. Je ne suis pas loin de chez moi, et revenir dans ma région me fait grandement plaisir."