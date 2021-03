Mercato en direct: Leonardo botte en touche pour l'avenir de Mbappé

Interrogé ce dimanche par Canal + après la victoire du PSG face à l'OL (4-2) en Ligue 1, Leonardo a répondu sur le dossier de la prolongation concernant Kylian Mbappé. "Quand on voit la dernière prestation de Kylian et son nombre de buts, arriver à 100 buts comme ça, à seulement 22 ans, c'est vraiment incroyable. Mais bon, aujourd'hui ce n'est pas le jour de parler de son contrat. Honnêtement, en général pour les prolongations, les joueurs ils ont envie de rester au Paris Saint-Germain et d’y faire un cycle important, a rétorqué le directeur sportif brésilien. On a des joueurs qui ont fait huit ou neuf ans et d’autres qui ont signé un contrat après six ou sept ans. C’est quelque chose de formidable d’avoir un groupe qui avance ensemble. Ce n’est pas le jour de parler spécifiquement de Kylian par rapport à son contrat. Comme on l'a dit, on va arriver à un moment qui sûrement sera plus clair par rapport à son futur."