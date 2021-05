Mercato en direct: l'avenir de Dembélé au Barça est incertain

L'avenir de Dembélé incertain

Selon le quotidien Sport en Espagne, l'avenir d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone semble de plus en plus incertain. L'attaquant français n'a pas donné de réponse pour une prolongation et pourrait partir libre à l'été 2022. Le nouveau système de Ronald Koeman a placé le champion du monde 2018 sur le banc. La direction catalane pourrait donc envisager un départ de son joueur cet été, afin de ne pas le laisser partir libre dans quelques mois.